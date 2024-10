Znamy pełny skład WTA Finals. Iga Świątek będzie bronić tytułu

Oto pełny skład WTA Finals. Wielkie wyzwanie przed Igą Świątek

WTA Finals to specyficzny, prestiżowy turniej, rozgrywany zawsze pod koniec sezonu. Bierze w nim udział osiem najlepszych tenisistek i osiem najlepszych par deblowych. Niełatwo jest się do niego zakwalifikować. W rankingu brane są pod uwagę wyniki podczas czterech Wielkich Szlemów, czterech obowiązkowych turniejów WTA 1000, dwóch nieobowiązkowych turniejów WTA 1000 i sześć wyników ze wszystkich turniejów Elite Trophy, WTA 1000, WTA 500, WTA 250 i WTA 125 oraz wydarzeń ITF W15+.

Tegoroczna edycja WTA Finals odbędzie się w dniach 2 - 9 listopada w Rijadzie. Jako że do tego czasu zostało niewiele ponad dwa tygodnie, azjatycka część sezonu jest ostatnią szansą, by pomóc sobie (lub zaszkodzić) w rankingu. W poniedziałek rano organizatorzy turnieju rangi WTA 500 w Nangbo poinformowali, że z imprezy wycofały się Jasmine Paolini i Emma Navarro. To oznacza, że znamy już pełny skład prestiżowego turnieju w Rijadzie.