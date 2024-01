Właśnie w takiej dyspozycji liderka światowego rankingu podejdzie do swojego szóstego występu w drabince głównej Australian Open w karierze. Wydaje się jednak, że nigdy wcześniej Polka nie była tak mocna na tym etapie sezonu. Nie mogą więc dziwić przewidywania, które jasno mówią, że to Iga jest murowaną faworytką do wygrania kolejnego Wielkiego Szlema w swojej karierze. Oczywiście to tylko liczby, ale one są dla rywalek bezlitosne.