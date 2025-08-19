Znakomite wieści dla Świątek. I to tuż przed US Open

Iga Świątek po odniesieniu pierwszego od ponad roku zwycięstwa podczas Wimbledonu odzyskała dawną pewność siebie i jest głodna kolejnych sukcesów. Co prawda w Montrealu Polka zaliczyła wpadkę, przegrywając w 1/8 finału z Clarą Tauson, jednak w Cincinnati spisała się znacznie lepiej. Turniej, dla których w większości przypadków jest sprawdzianem przed ostatnią w sezonie imprezą wielkoszlemową - US Open, nasza zawodniczka z pewnością zapamięta na długo. Po raz pierwszy w karierze dotarła ona bowiem do finału turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati, a w decydującym meczu pokonała Jasmine Paolini 7:5, 6:4. To nie był jednak koniec dobrych wiadomości dla byłej liderki światowego rankingu.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek wygrała w Cincinnati. Wyjechała z miasta bogatsza o sporą sumkę

Po wygranej w Cincinnati Polka zaliczyła awans w rankingu WTA i powróciła na pozycję wiceliderki. Na ten moment lepsza od niej jest jedynie Aryna Sabalenka. Jeśli jednak Iga będzie kontynuowała występy na tak wysokim poziomie, kto wie - może wkrótce odzyska miejsce w fotelu liderki. To - przypomnijmy - 24-latka straciła w ubiegłym roku po nieobecności na azjatyckiej części sezonu związanej z wpadką dopingową.

Awans w rankingu to nie jedyny powód do radości dla polskiej sportsmenki. Triumf w Cincinnati oznaczał bowiem, że Świątek do Nowego Jorku udała się bowiem bogatsza o 752 275 dolarów, a więc blisko 2,739 mln złotych. Już za sam awans była liderka światowego rankingu zainkasowała 391 600 dolarów, a więc około 1,425 mln złotych.

Już we wtorek 19 sierpnia Iga Świątek rozpocznie zmagania w ramach US Open. Polka weźmie udział w turnieju mikstów, za triumf w których zarobić może okrągły milion dolarów. Nasza gwiazda powalczy także o trofeum w turnieju singlowym. W tym przypadku triumfatorka liczyć będzie mogła na czek o wartości... pięciu milionów dolarów.

Poczynania Igi Świątek oraz innych polskich tenisistów na nowojorskich kortach w ramach tegorocznej edycji wielkoszlemowego US Open śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati PAP/EPA/Mark Lyons PAP

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo w finale w Cincinnati Matthew Stockman AFP

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP