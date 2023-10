Impreza zacznie się już w niedzielę, ale Iga Świątek pierwszy mecz rozegra dopiero w poniedziałek i to późnym wieczorem czasu polskiego. Polka trafiła do grupy z Gauff, Tunezyjką Ons Jabeur i Czeszką Marketą Vondroušovą . Jej bilans przeciwko tym wszystkim rywalkom jest wybitny. 22-letnia raszynianka odniosła bowiem aż 14 zwycięstw , doznając zaledwie trzech porażek!

Znakomity ruch sztabu Świątek. To daj jej przewagę

Świątek przyjechała do Meksyku dość wcześnie, ale po bardzo udanym turnieju w Pekinie miała czas, by nieco odpocząć i spędzić trochę czasu w domu. W rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznawała, że ten okres wpłynął na nią bardzo pozytywnie, przede wszystkim pod względem mentalnym .

"Cieszę się, że po US Open mogłam spędzić w sumie cztery tygodnie w domu - z przerwą na turniej w Chinach. Dało mi to dużo świeżości i poczucia, że nie jestem cały czas w podróży. Dobrze wpłynęło to na mnie mentalnie. Natomiast fizycznie to wiadomo, że pod koniec sezonu nie trenuję tak intensywnie jak na początku. Dzięki dobremu planowaniu fizycznie też czuję się dobrze" - powiedziała najlepsza polska tenisistka.