Znaczący awans Igi Świątek! Szalona pogoń Polki. Jest już na "podium"!

Po obronie tytułu w Dosze - obronie w pięknym stylu, dodajmy - Iga Świątek wzięła udział w zawodach w Dubaju i szła przez turniejową drabinkę jak burza, docierając aż do finału. W nim zmierzyła się z Barborą Krejcikovą. Dla Polki miała to być okazja do rewanżu za ubiegłoroczną porażkę w finale w Ostrawie . Niestety, 21-latka kolejny raz musiała uznać wyższość rywalki, która wygrała 6:4, 6:2 .