Zna rywalkę Świątek na wylot. Ostrzega przed jednym. „Największa broń”

Iga Świątek przystąpi we wtorek do rywalizacji na turnieju WTA w Warszawie. W pierwszej rundzie najlepsza tenisistka świata zmierzy się z Niginą Abdurajmową. Uzbeczka to obecnie 181. zawodniczka rankingu, która dysponuje jednak poważnym atutem. Czy z jego pomocą będzie w stanie przeciwstawić się Polce? Początek meczu Iga Świątek – Nigina Abdurajmowa zaplanowano na 17:30.