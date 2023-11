Zmora Świątek nie dała rady. Wielki półfinałowy pojedynek o pełną stawkę na horyzoncie

Czwartkowe rozdanie w pojedynku między Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną nie przyniosło nam ostatecznego rozstrzygnięcia. Figla organizatorom płatała pogoda, która kilkukrotnie przerywała spotkanie . Organizatorzy za wszelką cenę chcieli jak najwięcej ugrać, przez co byliśmy świadkami momentami kuriozalnych sytuacji. Ostatecznie jednak wstrzymano spotkanie przy stanie 6:2, 3:5 z perspektywy Białorusinki i zadecydowano o dokończeniu pojedynku dzisiaj nie przed godz. 21:00 czasu polskiego.

Piątkowe warunki pogodowe w Cancun okazały się nieco łaskawsze, bowiem od rana nie padało. To dawało nadzieję, że spotkanie Sabalenki i Rybakiny uda się dograć bez kolejnych przerw związanych z pogodą. Utrzymywał się jedynie wiatr, który mógł sprawiać trochę kłopotów zawodniczkom.

Pierwszy gem trzeciego seta okazał się niezwykle kluczowy dla losów starcia Sabalenki z Rybakiną

Przy stanie 5:3 w drugim secie dla Kazaszki wznowiono spotkanie. W dodatku miała do dyspozycji serwis na domknięcie drugiej partii. Mistrzyni Wimbledonu sprzed roku pewnie wygrała gema do 15 i zakończyła seta wynikiem 6:3. O losach awansu do półfinału miała zatem zadecydować trzecia partia.