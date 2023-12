Kibice Igi Świątek już nie mogą się doczekać nowego sezonu i kolejnych spotkań z udziałem raszynianki. Nasza zawodniczka już wkrótce wyruszy do Abu Zabi, gdzie spędzi kolejne dni w okresie przygotowawczym oraz wystąpi w pokazowych rozgrywkach World Tennis League , które ruszą 21 grudnia. Polka wystąpi w Team Hawks razem z Hubertem Hurkaczem.

Tak się składa, że podczas zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zaprezentują się także największe rywalki 22-latki . Barwy Team Falcons będzie bronić Jelena Rybakina, a w Team Kites wystąpi Aryna Sabalenka. Była liderka światowego rankingu WTA od pewnego czasu przebywa w Dubaju, gdzie przeprowadza intensywne treningi. W ostatnich dniach przyłapano ją na korcie w towarzystwie... Pauli Badosy , która zamierza powrócić do rywalizacji wraz z początkiem sezonu 2024.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Wielkie przygotowania Świątek i najgroźniejszych rywalek. Już w styczniu czeka je pierwszy sprawdzian

Chociaż Igę Świątek i jej największe rywalki zobaczymy podczas World Tennis League, to najważniejsze rzeczy będą się działy dopiero w Australii, kiedy oficjalnie wystartuje nowy sezon. Polka zdecydowała się na rozpoczęcie zmagań podczas drużynowego United Cup. Z kolei Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina wybrały bardzo dobrze obsadzony turniej WTA 500 w Brisbane. Największy turniej tej części sezonu - Australian Open - wystartuje 14 stycznia. Każda z zawodniczek robi wszystko, by jak najlepiej przygotować się do tego turnieju.