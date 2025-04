Zmora na drodze Świątek, trudny start dla Sabalenki. Oto drabinka WTA 500 w Stuttgarcie

Turniej WTA 500 w Stuttgarcie będzie dla Igi Świątek pierwszym występem od sensacyjnej porażki w ćwierćfinale tysięcznika w Miami. Dla Polki to także początek zmagań na ulubionej mączce. Nasza tenisistka poszuka przełamania i powalczy o premierowy tytuł w tym sezonie. A gdzie się przełamywać, jeśli nie na ulubionej nawierzchni ziemnej? Raszynianka ma także bardzo dobre wspomnienia związane z niemiecką lokalizacją. Na trzy dotychczasowe starty, aż dwukrotnie okazywała się najlepsza. W obu finałach ogrywała Arynę Sabalenkę, a swoją jedyną porażkę zanotowała w poprzednim roku, po trzysetowej batalii w półfinale z Jeleną Rybakiną . W tym sezonie 23-latka stanie zatem przed szansą na trzeci skalp w imprezie Porsche Tennis.

Jak co roku obsada mocno dopisuje organizatorom. Na starcie zobaczymy cztery najwyżej notowane tenisistki rankingu, a w sumie aż sześć zawodniczek z aktualnego TOP 10 kobiecego zestawienia. Oprócz Igi Świątek wystąpi także Magdalena Fręch. Łodzianka skorzystała ze swojego wysokiego notowania i również załapała się do prestiżowych zmagań w Stuttgarcie. Będziemy mieli zatem dwie Polki na starcie. Zabraknie za to obrończyni tytułu - Jeleny Rybakiny. 25-latka zdecydowała się na grę dla kadry w australijskim Brisbane i nie chciała szybko zmieniać strefy czasowej. Dlatego też wystąpi dopiero podczas tysięcznika w Madrycie.