Niestety, Iga Świątek nie powtórzy ubiegłorocznego wyczynu, jakim był finał imprezy WTA w Bad Homburg. Ba, nasza była liderka światowego rankingu wyleciała z turniejowej drabinki już po pierwszym meczu, przegrywając w trzech setach (5:7, 6:2, 3:6) z reprezentantką Stanów Zjednoczonych - Emmą Navarro.

Niezależnie od tego wyniku, Iga Świątek już od jakiegoś czasu wspomina otwarcie, że nieuniknione są zmiany w jej sztabie szkoleniowym, do którego dołączyć ma kolejny trener.

- Zatrudniłam Francisco, wiedząc, że ten drugi trener zostanie dodany, bo Francisco nie zrobi ze mną całego sezonu. Na razie jeszcze o tym nie myślę, bo wiem, że te kolejne wyjazdy zrobimy wspólnie i może po Wimbledonie pomyślę o tym - ogłosiła Iga Świątek po porażce z Martą Kostiuk na Rolandzie Garrosie.

Co dalej z tym tematem? Jakie decyzje może podjąć Iga Świątek? Całą sytuację wziął pod lupę Dawid Celt, zabierając głos na kanale "Break Point".

Tenis: Iga Świątek szuka kolejnego trenera. Dawid Celt komentuje

Jego zdaniem, trzecia rakieta świata może obrać jedną z dwóch możliwych ścieżek. A wszystko zależy wyłącznie od niej.

- Ja myślę, że dwojako można do tego podejść. Wszystko zależy od Igi, bo to jest szefowa i ona tak naprawdę decyduje, w jakim kształcie chce pracować. Może wziąć to na swoje barki i powiedzieć: "Trenerze, okej. Jeśli trener nie może, to ja bym chciała tego i tego albo tą i tą. Potrzebuję zawodniczkę, która przebyła podobną drogę do mojej. Wie, z czym się borykam. Zna te emocje. Chciałabym kogoś takiego". Może to być kobieta albo zawodnik - rozpoczął swój wywód Dawid Celt.

Wedle jego interpretacji rzeczywistości, możliwa jest jednak także i druga opcja:

Albo powie: "Jeżeli trener nie może, to proszę dokoptować do teamu człowieka, do którego trener ma zaufanie, żeby kontynuował to, co robimy. Żeby był przedłużeniem ręki trenera"

- To są dwie możliwości. To absolutnie musi być za obopólną akceptacją Igi i Roiga. I tak to widzę. Czy to jest coś nienaturalnego? To normalne, to normalna kwestia - skwitował sprawę Dawid Celt.

Iga Świątek AP Photo/Aaron Favila East News

Francisco Roig Matthew Stockman AFP





Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia