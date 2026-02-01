Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zmiany w Australian Open. A jednak pięć setów?! Świątek nie będzie zadowolona

Maciej Brzeziński

Australian Open 2026 za nami. Wśród pań najlepsza okazała się Jelena Rybakina. W zmaganiach panów triumfował Carlos Alcaraz. Tymczasem dyrektor turnieju zasugerował, że już za rok tenisistki mogą czekać potężne zmiany. Iga Świątek, ale także pewnie inne zawodniczki mogą nie być zadowolona z takiego pomysłu.

Młoda kobieta w sportowym stroju tenisowym z rakietą tenisową w jednej ręce, ubrana w białą koszulkę bez rękawów z charakterystycznym wzorem i fioletową czapkę, znajduje się na korcie tenisowym podczas meczu.
Sensacyjny pomysł dyrektora Australian Open. Świątek może nie być zadowolonaAaron FavilaEast News

Przez ostatnie dwa tygodnie oczy tenisowych kibiców były skieowane głównie na Melbourne, gdzie odbywał się Australian Open. W finale kobiet triumfowała Jelena Rybakina, która pokonała światową "1" Arynę Sabalenkę 6:4, 4:6, 6:4. Z kolei w zmaganiach panów najlepszy okazał się Carlos Alcaraz, który w pokonanym polu zostawił Novaka Djokovica.

Duże zmiany w Australian Open. Zawodniczkom to się nie spodoba

Dyrektor turnieju Craig Tiley w rozmowie z AAP przyznał, że tegoroczny turniej był "prawdopodobnie największym i najlepszym wydarzeniem w historii". Jednocześnie zdradził, że w 2027 roku może nastąpić radykalna zmiana w turnieju kobiet.

Jedną z rzeczy, które teraz powtarzam, jest to, że moim zdaniem kobiety powinny grać do trzech wygranych setów 
powiedział Tiley.

    Australijczyk sugeruje, że dzięki temu rywalizacja kobiet byłaby jeszcze bardziej fascynująca. Jednocześnie jest świadomy tego, że nie wszystkim to może się podobać. - Nie wiem czy zawodniczki chciałby grać w takim formacie. Musimy to poważnie rozważyć, a ostateczna decyzja powinna zostać podjęta po gruntownej konsultacji - dodał.

    Warto podkreślić, że kobiety w przeszłości grały do trzech wygranych setów. W latach 1984 - 1998 turniej WTA Finals rozgrywano do trzech wygranych setów. Ostatnim takim meczem było starcie Martiny Hingis i Lindsay Davenport. Wówczas w czterech setach triumfowała Szwajcarka. Ostatnia pięciosetówka miała z kolei miejsce dwa lata wcześniej. W Nowym Jorku najlepsza okazała się Steffi Grał, która pokonała Hingis.

    Świątek rezygnuje z turniejów. Zmiany w Australian Open mogą wywołać burzę

    W ostatnim czasie wiele zawodniczek narzeka na zbyt napięty terminarz. Wśród nich jest Iga Świątek, która mówi wprost, że chce zmodyfikować swój kalendarz. - W poprzednim sezonie miałam problem z omijaniem turniejów, ale w tym spróbuję zmienić nastawienie - opowiadała Raszynianka w Melbourne.

    Świątek za kilka dni zobaczymy na turnieju WTA 1000 w Doha, ale Polka podkreśla, że być może opuści w 2026 roku niektóre "tysięczniki".

    Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025
    Iga Świątek może wyprzedzić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA po Australian Open 2025LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / KARIM JAAFAR / AFPAFP
    Zdeterminowana tenisistka w czarnej czapce i stroju sportowym świętuje zwycięstwo z zaciśniętą pięścią na tle widowni.
    Iga ŚwiątekAdam Hunger/Associated Press/East NewsEast News
    Tenisistka w sportowym stroju oraz czapce z daszkiem wykonuje gest ręką na ciemnym tle, skupiona na grze.
    Iga ŚwiątekAFP
