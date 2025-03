Zmiany dopadły Kalifornię. Sabalenka już się cieszy. Czas na reakcję Świątek

Z pozoru mogłyby się wydawać, że to nic wielkiego. Indian Wells w tym roku korzystać będzie z nowego dostawcy nawierzchni. Nie będzie nim, jak dotychczas, firma Plexipave, a Laykold. Może się to okazać ogromną zmianą dla Igi Świątek.

Iga Świątek ma problem przed Indian Wells

Plexipave współpracowało z Indian Wells od 25 lat, ale współpraca firmy z tymi kortami już się kończy. Jej miejsce zajmie Laykold - firma, która dotychczas zajmowała się nawierzchnią na kortach podczas turniejów w Miami czy US Open. Różnica była znacząca. Chodzi o szybkość kortu.

AP / © 2025 Associated Press

Mirra Andreeva (RUS) pokonała Igę Świątek (POL). Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2025 Associated Press

Nawierzchnia w Miami i Nowym Jorku uznawana jest za szybszą. Dla Igi Świątek to zła wiadomość - korty w Dausze i Indian Wells od zawsze były wolniejsze, co bardziej odpowiadało stylowi jej gry. Na szybszych kortach lepiej za to czują się Aryna Sabalenka czy Coco Gauff.