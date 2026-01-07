Zmiana w ostatniej chwili, Świątek zastąpiona przez Kawę. O wyniku decydował tie-break

Początek meczu Polska - Holandia ułożył się doskonale z perspektywy naszej reprezentacji. Już po pierwszym meczu mieliśmy zagwarantowany awans do ćwierćfinału United Cup. Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6(4), znów posyłając po drodze ponad 20 asów. Później na korcie pojawiła się Iga Świątek. Tym razem pojedynek Raszynianki obfitował w mniej emocji niż podczas batalii z Evą Lys. Wiceliderka rankingu WTA wygrała z Suzan Lamens 6:3, 6:2.

W związku z tym, że Polacy mieli już pewne miejsce w najlepszej "8" drużynowych zmagań, nie było potrzeby, by na ostatni mecz wychodził duet Iga Świątek/Hubert Hurkacz. Tuż przed mikstem kapitan Mateusz Terczyński dokonał roszady w składzie. Dzięki temu ponownie zobaczyliśmy na korcie parę Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. W poniedziałek pokonali w dwóch setach team Laura Siegemund/Alexander Zverev. Dzisiaj mieli okazję, by zmierzyć się z Demi Schuurs oraz Davidem Pelem.

United Cup: Katarzyna Kawa/Jan Zieliński kontra Demi Schuurs/David Pel

Mecz rozpoczął się od serwisu Zielińskiego. Panowie pewnie przebrnęli przez swoje podania. Później nastała dominacja returnujących. Najpierw Holendrzy przełamali Kawę do zera, a później nasi reprezentanci dobrali się do serwisu Schuurs. Także w następnych minutach było ciekawie na korcie. Obserwowaliśmy stan 15-30 przy podaniach Jana oraz Davida. Oba duety wyszły z opresji, chociaż więcej problemów posiadali zawodnicy z Beneluksu. Polacy mieli bowiem dwa break pointy na 4:2, ale żadnego nie udało się wykorzystać.

Po chwili pod presją znalazła się Katarzyna. Tenisistka pochodząca z Krynicy-Zdroju poradziła sobie znakomicie. Przy decydującym punkcie posłała sprytny serwis na ciało Demi, dzięki czemu nasz team ponownie znalazł się na prowadzeniu. To był istotny moment dla losów pierwszej partii. W ósmym gemie Katarzyna i Jan wywalczyli przełamanie przy podaniu Schuurs i dzięki temu przy stanie 5:3 Zieliński serwował po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Polak doskonale wykorzystał ten atut i zamknął seta po niewiele ponad 30 minutach gry.

Druga część pojedynku rozpoczęła się najlepiej, jak mogła z perspektywy polskiego duetu. Udało się doprowadzić do decydującego punktu przy serwisie Pela i go wygrać. Holender nie wytrzymał wymiany z głębi kortu i dzięki temu nasi reprezentanci uzyskali przełamanie. Po zmianie stron Jan potwierdził przewagę, przez co zrobiło się 2:0 dla Polaków. Kawa i Zieliński byli na dobrej drodze, by podwyższyć rezultat. Mieli trzy break pointy przy podaniu Schuurs, ale tym razem nie zdołali wykorzystać żadnej okazji. Dzięki temu zawodnicy z Beneluksu nawiązali kontakt, zdobywając premierowe "oczko" w drugiej odsłonie.

Ten moment natchnął Holendrów do całkowitego zniwelowania straty. Po zmianie stron dobrali się do serwisu Kawy i wyrównali na 2:2. Później Pel zrehabilitował się za pierwszego gema w secie, wyprowadzając jego team na prowadzenie w tej partii. Problemów przy własnym podaniu nie uniknął także Zieliński. Po niesamowitym zagraniu Demi pojawiły się trzy szanse z rzędu dla Holendrów na 4:2. Niestety przy drugim break poincie doszło do nieporozumienia w polskiej ekipie. Jan zasmeczował w aut i dzięki temu rywale zbudowali większą przewagę.

Na szczęście w siódmym gemie Polacy przerwali serię czterech "oczek" z rzędu na koniec rywali. Tym razem wykorzystali już okazję, jaka nadarzyła się przy podaniu Schuurs i złapali kontakt z przeciwnikami. Nasi reprezentanci nie zdołali pójść za ciosem. Po chwili Kawa straciła serwis po podwójnym błędzie i dzięki temu Pel mógł kończyć partię. David wykonał swoje zadanie znakomicie, przez co zobaczyliśmy super tie-break.

Początek decydującej rozgrywki przyniósł dwa punkty na korzyść Katarzyny oraz Jana, potem tym samym odpowiedzieli rywale. W następnych minutach zobaczyliśmy niesamowitą serię Polaków, która przesądziła o końcowym rezultacie. Duet Kawa/Zieliński zgarnął sześć "oczek" z rzędu i uzyskał komfortową przewagę, którą "dowiózł" do końca pojedynku. Ostatecznie nasi zawodnicy wygrali ten mecz 6:3, 3:6, 10-4. Dzięki temu Polska okazała się niepokonana w fazie grupowej, zakończyła go z perfekcyjnym bilansem 6-0. Teraz przed Polakami dzień przerwy. W piątek o godz. 7:30 czasu polskiego czeka nas ćwierćfinał z Australią.

Mecz Polska - Holandia w fazie grupowej United Cup

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6:3, 7:6(4)

Iga Świątek - Suzan Lamens 6:3, 6:2

Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10-4.

końcowy wynik: 3-0 dla Polski

Dokładna relacja z meczu Polska - Holandia jest dostępna TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

Kawa/Zieliński - Siegemund/Zverev. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek rywalizowała z Suzan Lamens podczas United Cup IZHAR KHAN AFP

Katarzyna Kawa Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News