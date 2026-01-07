Zmiana w ostatniej chwili, Świątek zastąpiona przez Kawę. O wyniku decydował tie-break
Polacy mieli już zapewniony awans do ćwierćfinału United Cup po zwycięstwie Huberta Hurkacza. Dlatego też nie było potrzeby, by Iga Świątek oraz Wrocławianin wychodzili na pojedynek miksta przeciwko reprezentantom Holandii. W związku z tym tuż przed meczem gry podwójnej doszło do roszady. Znów zobaczyliśmy na korcie duet Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. Po super tie-breaku pokonali parę Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10-4.
Początek meczu Polska - Holandia ułożył się doskonale z perspektywy naszej reprezentacji. Już po pierwszym meczu mieliśmy zagwarantowany awans do ćwierćfinału United Cup. Hubert Hurkacz pokonał Tallona Griekspoora 6:3, 7:6(4), znów posyłając po drodze ponad 20 asów. Później na korcie pojawiła się Iga Świątek. Tym razem pojedynek Raszynianki obfitował w mniej emocji niż podczas batalii z Evą Lys. Wiceliderka rankingu WTA wygrała z Suzan Lamens 6:3, 6:2.
W związku z tym, że Polacy mieli już pewne miejsce w najlepszej "8" drużynowych zmagań, nie było potrzeby, by na ostatni mecz wychodził duet Iga Świątek/Hubert Hurkacz. Tuż przed mikstem kapitan Mateusz Terczyński dokonał roszady w składzie. Dzięki temu ponownie zobaczyliśmy na korcie parę Katarzyna Kawa/Jan Zieliński. W poniedziałek pokonali w dwóch setach team Laura Siegemund/Alexander Zverev. Dzisiaj mieli okazję, by zmierzyć się z Demi Schuurs oraz Davidem Pelem.
United Cup: Katarzyna Kawa/Jan Zieliński kontra Demi Schuurs/David Pel
Mecz rozpoczął się od serwisu Zielińskiego. Panowie pewnie przebrnęli przez swoje podania. Później nastała dominacja returnujących. Najpierw Holendrzy przełamali Kawę do zera, a później nasi reprezentanci dobrali się do serwisu Schuurs. Także w następnych minutach było ciekawie na korcie. Obserwowaliśmy stan 15-30 przy podaniach Jana oraz Davida. Oba duety wyszły z opresji, chociaż więcej problemów posiadali zawodnicy z Beneluksu. Polacy mieli bowiem dwa break pointy na 4:2, ale żadnego nie udało się wykorzystać.
Po chwili pod presją znalazła się Katarzyna. Tenisistka pochodząca z Krynicy-Zdroju poradziła sobie znakomicie. Przy decydującym punkcie posłała sprytny serwis na ciało Demi, dzięki czemu nasz team ponownie znalazł się na prowadzeniu. To był istotny moment dla losów pierwszej partii. W ósmym gemie Katarzyna i Jan wywalczyli przełamanie przy podaniu Schuurs i dzięki temu przy stanie 5:3 Zieliński serwował po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Polak doskonale wykorzystał ten atut i zamknął seta po niewiele ponad 30 minutach gry.
Druga część pojedynku rozpoczęła się najlepiej, jak mogła z perspektywy polskiego duetu. Udało się doprowadzić do decydującego punktu przy serwisie Pela i go wygrać. Holender nie wytrzymał wymiany z głębi kortu i dzięki temu nasi reprezentanci uzyskali przełamanie. Po zmianie stron Jan potwierdził przewagę, przez co zrobiło się 2:0 dla Polaków. Kawa i Zieliński byli na dobrej drodze, by podwyższyć rezultat. Mieli trzy break pointy przy podaniu Schuurs, ale tym razem nie zdołali wykorzystać żadnej okazji. Dzięki temu zawodnicy z Beneluksu nawiązali kontakt, zdobywając premierowe "oczko" w drugiej odsłonie.
Ten moment natchnął Holendrów do całkowitego zniwelowania straty. Po zmianie stron dobrali się do serwisu Kawy i wyrównali na 2:2. Później Pel zrehabilitował się za pierwszego gema w secie, wyprowadzając jego team na prowadzenie w tej partii. Problemów przy własnym podaniu nie uniknął także Zieliński. Po niesamowitym zagraniu Demi pojawiły się trzy szanse z rzędu dla Holendrów na 4:2. Niestety przy drugim break poincie doszło do nieporozumienia w polskiej ekipie. Jan zasmeczował w aut i dzięki temu rywale zbudowali większą przewagę.
Na szczęście w siódmym gemie Polacy przerwali serię czterech "oczek" z rzędu na koniec rywali. Tym razem wykorzystali już okazję, jaka nadarzyła się przy podaniu Schuurs i złapali kontakt z przeciwnikami. Nasi reprezentanci nie zdołali pójść za ciosem. Po chwili Kawa straciła serwis po podwójnym błędzie i dzięki temu Pel mógł kończyć partię. David wykonał swoje zadanie znakomicie, przez co zobaczyliśmy super tie-break.
Początek decydującej rozgrywki przyniósł dwa punkty na korzyść Katarzyny oraz Jana, potem tym samym odpowiedzieli rywale. W następnych minutach zobaczyliśmy niesamowitą serię Polaków, która przesądziła o końcowym rezultacie. Duet Kawa/Zieliński zgarnął sześć "oczek" z rzędu i uzyskał komfortową przewagę, którą "dowiózł" do końca pojedynku. Ostatecznie nasi zawodnicy wygrali ten mecz 6:3, 3:6, 10-4. Dzięki temu Polska okazała się niepokonana w fazie grupowej, zakończyła go z perfekcyjnym bilansem 6-0. Teraz przed Polakami dzień przerwy. W piątek o godz. 7:30 czasu polskiego czeka nas ćwierćfinał z Australią.
Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor 6:3, 7:6(4)
Iga Świątek - Suzan Lamens 6:3, 6:2
Katarzyna Kawa/Jan Zieliński - Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10-4.
końcowy wynik: 3-0 dla Polski
Dokładna relacja z meczu Polska - Holandia jest dostępna TUTAJ. Transmisje z United Cup można śledzić na sportowych antenach Polsatu.