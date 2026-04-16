Zmiana w "królestwie Świątek". Nowy przepis. Jest oficjalny komunikat
Turniej WTA 500 w Stuttgarcie oznacza tylko jedno - wkroczyliśmy już w okres gry na mączce i wielkimi krokami zbliża się do nas wielkoszlemowy Roland Garros. Tamtejsze korty to terytorium Igi Świątek, na którym w tym sezonie dojdzie do sporej zmiany. Przekazali to w oficjalnym komunikacie organizatorzy paryskiej imprezy Wielkiego Szlema, a głos zabrała także jej dyrektorka - Amelie Mauresmo.
Korty Rolanda Garrosa stały się w ostatnich latach istnym "królestwem Igi Świątek". Polka wznosiła w Paryżu wielkoszlemowe trofeum w latach: 2020, 2022, 2023 oraz 2024. W minionym sezonie tytuł odebrała jej Amerykanka Coco Gauff. Ale w tej kampanii nasza reprezentantka - pod wodzą nowego trenera Francisco Roiga - powalczy o to, by odzyskać swoją koronę.
Co warte uwagi, francuscy organizatorzy przedstawiają już szczegóły tegorocznej imprezy, ogłaszając przy tym zmianę w przepisach, której świadkami jesteśmy po raz pierwszy.
Tenis: Roland Garros. Zupełna nowość, organizatorzy wydali komunikat
Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, swojego debiutu na paryskiej mączce będą mogły doczekać się... elektroniczne gadżety.
- Po raz pierwszy w tym roku zawodnicy rywalizujący na kortach Rolanda Garrosa będą mogli korzystać ze specjalistycznych urządzeń w celu gromadzenia danych biometrycznych. Ten program pilotażowy zapewni im cenne informacje na temat ich wydolności fizycznej i regeneracji w trakcie turnieju. Test - z wykorzystaniem urządzeń wpisanych do rejestru "Player Analysis Tennis" zatwierdzonego przez World Tennis - zostanie wdrożony również na Wimbledonie i US Open - przekazali organizatorzy Rolanda Garrosa.
Na stronie turnieju czytamy także, że poprawie ulec mają warunki, na jakie liczyć będą mogli uczestnicy wielkoszlemowych zmagań. Chodzi tu między innymi o infrastrukturę, która pozwoli im zadbać o regenerację na terenie Recovery & Serenity Center na Korcie Philippe'a Chatriera oraz w murach French National Training Centre.
- Chcemy zapewnić zawodnikom najlepsze możliwe warunki i wsłuchujemy się w ich potrzeby. Byliśmy chwaleni za prywatność, na jaką mogą liczyć i każdego roku robimy, co możemy, by rozszerzać dedykowaną im przestrzeń. Tenisiści muszą mieć możliwość, by przygotowywać się do swoich meczów w jak najbardziej spokojnym otoczeniu - powiedziała podczas konferencji prasowej - dyrektorka Rolanda Garrosa Amelie Mauresmo.
Organizatorzy zamierzają także uczcić kilka osobistości ze świata tenisa. Wedle zapowiedzi uhonorowani przez francuską publiczność zostaną: Caroline Garcia, kończący karierę Stan Wawrinka, a także Gael Monfils. W 70. rocznicę swojego triumfu wspomniana zostanie także zmarła w 2003 roku Althea Gibson.