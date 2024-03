Złe wieści z Indian Wells tuż przed meczem Igi Świątek. Amerykanie ostrzegają

Około godziny 22:00 czasu polskiego Iga Świątek rozpocznie zmagania o awans do półfinału BNP Paribas Open. Na korcie centralnym najlepsza rakieta świata zmierzy się z Caroline Wozniacki. Wcześniej pozna rywalkę, z którą - w przypadku wygranej - przyjdzie jej powalczyć o udział w finale, bowiem już o 19:00 czasu polskiego swój mecz rozegrają Anastazja Potapowa z Martą Kostiuk.

Po raz kolejny organizatorom i uczestnikom turnieju mogą dać się we znaki warunki pogodowe. Jak ostrzegają amerykańskie media, zawodniczkom utrudnić grę mogą silne porywy wiatru, sięgające od 60 do nawet 96 km na godzinę. Niewykluczone są też opady deszczu. Na chwilę obecną nie ma jednak mowy o opóźnieniu czy przełożeniu któregokolwiek z meczów.

To ważna wiadomość dla Igi Świątek, która w pewnym stylu zmierza do kolejnego triumfu w Indian Wells. Pierwszy raz odniosła sukces w prestiżowym turnieju w 2022 roku, pokonując w finale Marię Sakari 2:0 (6:4, 6:1). Greczynka będzie miała okazję zrewanżować się najlepszej rakiecie świata? To możliwe! Najpierw jednak musiałaby pokonać pogromczynię Aryny Sabalenki, Emmę Navarro. W półfinale nie będzie łatwiej, bo na jej drodze stanie albo reprezentantka gospodarzy Coco Gauff, albo rewelacja turnieju, Yue Yuan.