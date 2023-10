Złe wieści ws. polskiego meczu. Znowu to zrobili, trzeba się rozdwoić

Długo czekaliśmy na pierwsze spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Magdą Linette, ale w końcu je otrzymamy. I to o nie byle jaką stawkę - zwyciężczyni polskiego starcia awansuje do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Jest zatem o co grać. Dodatkiem do wszystkiego będzie prestiż w postaci wygranej w pojedynku dwóch najlepszych rakiet naszego kraju. Organizatorzy podali datę i godzinę tego meczu.