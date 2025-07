Złe wieści dla Świątek. Polka musi czekać, organizatorzy walczą

Polscy kibice pod koniec lipca wreszcie doczekają się powrotu Igi Świątek do rywalizacji . Raszynianka ostatni oficjalny mecz zagrała podczas Wimbledonu, który okazał się dla niej historyczny. Podopieczna Wima Fissette'a wreszcie polubiła się z londyńskimi kortami i po raz pierwszy w karierze triumfowała w stolicy Wielkiej Brytanii. Teraz nasza rodaczka liczy na podobny sukces w Ameryce Północnej. Na początek czas na przystanek o nazwie Montreal.

Na miejscu akcji prawdopodobnie dojdzie do ciekawego spotkania. W Kanadzie przebywa również Tomasz Wiktorowski. Były już trener raszynianki znajduje się w teamie Naomi Osaki. "To na razie jedynie okres próbny - oboje będą potrzebowali czasu, by się wzajemnie poznać i zbudować relację. Tomasz ma opinię trenera wymagającego i w pełni oddanego swojej pracy. Nie zależy mu na rozgłosie, obecności w mediach czy kreowaniu własnej marki" - pisała Courtney Nguyen po rozmowie z agentem Japonki.