Partner merytoryczny: Eleven Sports

Złamana reguła, a potem łzy. Sceny w Australii. Świątek czeka na powtórkę

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Wielka euforia, rakieta fruwająca w powietrzu wbrew własnym zasadom, a potem i łzy. Łzy radości. Tak w telegraficznym skrócie wyglądał pierwszy ćwierćfinał Igi Świątek na kortach Australian Open. Teraz polska wiceliderka rankingu WTA czeka na powtórkę i możliwość wyrównania swojego najlepszego wyniku podczas wielkoszlemowej rywalizacji w Melbourne. A jej rywalką we środowym meczu będzie nie byle kto, bo piąta obecnie rakieta świata - Jelena Rybakina.

Sportowa rywalizacja na korcie tenisowym, zawodniczka w stroju sportowym i czapce unosi ręce w geście triumfu, obok zbliżenie na jej twarz z widocznym silnym wzruszeniem i zmęczeniem po meczu.
Australian Open. Iga Świątek podczas starcia z Kaią Kanepi w 2022 rokuMICHAEL ERREY/AFP/East News / AP/Associated Press/East NewsAFP

Iga Świątek jak dotąd docierała do ćwierćfinału Australian Open dwukrotnie i za każdym wychodziła z niego zwycięsko, zatrzymując się dopiero na półfinale, co do dziś stanowi jej najlepszy wynik na Antypodach. Tak było przed rokiem - gdy 24-latkę ograła późniejsza mistrzyni Madison Keys - oraz w sezonie 2022. Cofnijmy się więc o 4 lata, by przed bojem z Jeleną Rybakiną przypomnieć sobie, jak wyglądał premierowy ćwierćfinał z udziałem Igi Świątek w Melbourne.

Na kolejnych szczeblach turniejowej drabinki nasza reprezentantka pokonywała wówczas kolejno: Brytyjkę Harriet Dart, Szwedkę Rebeccę Peterson, reprezentującą obecnie Australię Darię Kasatkinę oraz Soranę Cirsteę. Wyjątkowy był zwłaszcza jej pojedynek z Rumunką w 4. rundzie, bo na jego finiszu Iga Świątek zalała się łzami, w ten osobliwy sposób świętując swój triumf.

A była to zapowiedź tego, co miało wydarzyć się w ćwierćfinale.

Australian Open. Tak wyglądał pierwszy ćwierćfinał Igi Świątek. Wyrzucona rakieta i łzy radości

Jej rywalką była wówczas zapomniana już zapewne przez wielu fanów tenisa Estonka Kaia Kanepi. Był to ich pierwszy i ostatni bezpośredni pojedynek w karierze. Ale za to jaki.

W pierwszym secie górą była rywalka, przez co Iga Świątek znalazła się pod ścianą. Na szczęście ręka nie zadrżała jej w decydujących fragmentach drugiej partii, którą spuentował tie-break. Polka wygrała go 7:2 i w trzeciej odsłonie spotkania poszła za ciosem, oddając Estonce tylko trzy gemy.

O zaciętości tego meczu najlepiej świadczy jego ostatnia akcja, gdy Iga Świątek musiała zaciekle bronić się z głębi kortu przy smeczach przeciwniczki oraz fakt, że obie tenisistki spędziły na korcie dokładnie 3 godziny i 1 minutę. W tamtym momencie był to najdłuższy mecz w karierze Igi Świątek, choć już trzy miesiące później wynik ten przebiło trwające o 2 minuty dłużej starcie z Ludmiłą Samsonową w Stuttgarcie.

Zobacz również:

Iga Świątek w 2023 roku w Rzymie musiała zrezygnować z dalszej gry z Jeleną Rybakiną z powodu kontuzji
Iga Świątek

Dwa sety z Rybakiną, a potem zaczął się dramat dla Świątek. Nie mogła dokończyć tamtego starcia

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Wiele mówiła o całej sytuacji także reakcja Igi Świątek, która wbrew własnym regułom aż wyrzuciła w górę swoją rakietę. Ale także i w tym przypadku w jej oczach pojawiły się łzy. Skąd taki wybuch radości i skrajne wyrażanie swoich emocji? O tym Iga Świątek opowiadała później w swoim felietonie opublikowanym na łamach BBC.

    Tuż po moich dwóch ostatnich wygranych meczach płakałam i okazywałam wiele emocji. Na koniec pojedynku w czwartej rundzie z Soraną Cirsteą byłam bardzo rozemocjonowana, gdy usiadłam na moim krześle i zaczęłam szlochać. I później, gdy wygrałam ćwierćfinał z Kaią Kanepi, wyrzuciłam moją rakietę w powietrze i krzyczałam. To była spontaniczna akcja. Zazwyczaj nie robię takich rzeczy
    stwierdziła Iga Świątek

    I dodała: - Oba mecze kosztowały mnie wiele energii i były związane z olbrzymią dawką stresu. Więc gdy wygrałam, mój organizm powiedział: "Nareszcie". A ja potrafię płakać, gdy wygrywam i potrafię płakać, kiedy przegrywam.

    Reprezentantka Polski ujawniła także wówczas nieco więcej na temat swojej emocjonalności, twierdząc wprost, że dla niej "tydzień bez płaczu to nie tydzień".

    - Niektórzy uważają, że okazywanie emocji nie jest dobre, ale ja mam odwrotne zdanie. Czasami to pomaga, a czasami nie, to prawda, ale trzeba zrozumieć, co jest potrzebne w danej chwili. W meczu z Kaią okazałam emocje, ale nie powiedziałabym, że robiłam to bardziej niż inni. Czułam, że to pomogło mi odwrócić losy meczu i ostatecznie wygrać. Czasem dobrze jest się nie hamować. Krzyczeć, płakać, cokolwiek. Potem poczujesz się lepiej. Nie twierdzę, że masz płakać i krzyczeć ile się da. Mówię, że chodzi o znalezienie swojej drogi i zrobienie tego, co najlepsze dla ciebie jako jednostki - stwierdziła Iga Świątek.

    Zobacz również:

    Iga Świątek i Jelena Rybakina
    Australian Open

    Tak w Rosji potraktowali Świątek. Godziny przed meczem z Rybakiną

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Temat wpadki Igi Świątek wraca jak bumerang. Australijczycy w końcu powiedzieli "dość"
    Iga ŚwiątekJOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP
    Iga Świątek na kortach Australian Open
    Iga Świątek na kortach Australian OpenYuichi YAMAZAKI / AFPAFP
    Sportowiec ubrany w czarną koszulkę i czapkę, stojący przy mikrofonie na tle niebieskiego ekranu, zakrywający twarz dłońmi wyrażając silne emocje.
    Iga Świątek via ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja