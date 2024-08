Zła wiadomość dla Igi Świątek przed kolejnymi igrzyskami. Pojawiły się komplikacje

Tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu oficjalnie rozpoczęły się 26 lipca, a zakończyły 11 sierpnia. Ten termin, na szczęście, nie sprawił większych problemów organizatorom mniejszych wydarzeń sportowych w ramach konkretnych dyscyplin. Za cztery lata może być jednak o wiele gorzej. O tym, co czeka ich w 2028 roku , powinni myśleć już dziś.

Już dziś wiadomo bowiem, że igrzyska olimpijskie w Stanach Zjednoczonych rozpoczną się 14 lipca 2028 roku . To oznacza, że terminy obu turniejów - wielkoszlemowego i olimpijskiego - nałożą się na siebie. Czy w takim razie Iga Świątek będzie musiała wybierać między jednym a drugim?

Organizatorzy będą mieli ból głowy. Trzeba "pogodzić" wiele dużych imprez

W tym momencie do głowy przychodzi kilka rozwiązań. Wimbledon mógłby zostać zorganizowany np. tydzień wcześniej, a turniej olimpijski rozpocznie się nie pierwszego, a drugiego tygodnia igrzysk. W tym przypadku zadbanie o racjonalność kalendarza oraz zdrowie i komfort zawodniczek i zawodników będzie nie lada wyzwaniem.

Sam termin to nie jedyny problem. W grę wchodzi bowiem również wycieczka na z centralnej części świata na jego zachodni skraj (z Londynu do Los Angeles). Dużym wyzwaniem może okazać się również gwałtowna zmiana nawierzchni z trawiastej na twardą . Kilka zawodniczek, w tym Aryna Sabalenka , wycofało się z turnieju olimpijskiego organizowanego w Paryżu. Białorusinka jako powód podała właśnie zbyt częste zmiany nawierzchni .

Iga Świątek, co optymistyczne, na twardej radzi sobie lepiej niż na trawie. W 2022 roku Polka wygrała US Open, a na Wimbledonie wciąż czeka na swój pierwszy finał, a nawet półfinał. Dodatkowo w sezonie przejście z mączki na trawę, a następnie na nawierzchnię twardą jest naturalne, więc powinno sprawić sportowcom mniej problemów. W 2024 roku tenisistki i tenisiści musieli najpierw przenieść się z mączki na trawę, a następnie znów wrócić na mączkę. To było bardzo problematyczne.