Zła wiadomość dla fanów Igi Świątek. Polka żartuje. Widzi jeden pozytyw

Iga Świątek awansowała w niedzielę do 1/8 finału turnieju WTA w Madrycie, pokonując 6:3, 6:2 amerykańską tenisistką Bernardę Perę. Kolejny mecz - którego stawką będzie awans do ćwierćfinału - liderka światowego rankingu rozegra już w poniedziałek. Jej rywalką będzie reprezentantka Rosji - Jekaterina Aleksandrowa, która pokonała chińską tenisistkę Qinwen Zheng. Złą wiadomością dla fanów polskiej tenisistki jest późna pora rozgrywana tego spotkania. Będzie to drugie starcie rozgrywane od godziny 20.00.