Zgrzyt w świecie tenisa, poszło o Świątek i Gauff. Kibicom puszczają nerwy

Iga Świątek już dawno przekroczyła magiczną barierę stu dni na szczycie rankingu WTA . Raszynianka do większości turniejów przystępuje w roli murowanej faworytki i zazwyczaj daje Polakom ogromne powody do radości. Chociażby w tym roku nasza rodaczka pewnie wygrała Rolanda Garrosa, a wcześniej zdominowała zmagania na mączce poprzedzające francuskiego Wielkiego Szlema. Dominacja jednej zawodniczki często sprawia, że część osób próbuje doszukiwać się dziury w całym. Tak też jest w przypadku 23-latki. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego znalazła się pod ostrzałem ze względu na... częste przerwy toaletowe .

Czołowej rakiecie globu oberwało się między innymi od Lindsay Davenport. Ta na antenie "The Tennis Channel" wypowiedziała następujące słowa: " To zły zwyczaj, który chyba powinien zacząć być trochę kontrolowany przez rządzących . Przegrywając seta, opuszczasz kort - nigdy tak nie było. Ale to się dzieje za każdym razem" - oznajmiła Amerykanka, czym oczywiście podzieliła tenisowe społeczeństwo (cyt. "thetennisgazette.com").

Internauci nie zostawili suchej nitki na Lindsay Davenport i Chris Evert

Gorąco zrobiło się zwłaszcza w ostatnich dniach, gdy z podobnej przerwy skorzystała Coco Gauff, a więc rodaczka 48-latki. Media społecznościowe zaroiły się od komentarzy niezadowolonych internautów mających pretensje do byłej zawodniczki o nierówne traktowanie tenisistek. Wpisom użytkowników platformy X dokładnie przyjrzał się portal "sportskeeda.com" . Co ciekawego "odkopał" autor materiału?

"Mam nadzieję, że będziecie mieć te wszystkie przerwy na toaletę, które dziewczyny robią po przegranej pierwszym secie podczas tegorocznego USO, zapisane jakoś w zakładkach i cholernie gotowe do poruszenia, gdy jakiś id**ta ośmieli się narzekać, że Iga Świątek zrobi to w przyszłości" - napisała jedna z osób. "Czekam na genialny komentarz Chrissie [Chris Evert]...: och, czekaj, to Coco... więc nie przyjdzie" - dodała kolejna. "Nie wolno krytykować Coco. Może robić, co jej się podoba" - skwitował trzeci z internautów.