Zgrzyt, Świątek nie posłuchała trenera. Bolesna porażka na US Open. To był koniec

Już we wtorek popołudniu czasu polskiego Iga Świątek rozegra swój premierowy mecz w tegorocznej edycji US Open, mierząc się z Kolumbijką Emilianą Arango.

Przed rokiem Polka dotarła na nowojorskich kortach do ćwierćfinału, w którym lepsza okazała się reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula, wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:4.

Tamto spotkanie zapisało się w karierze Igi Świątek jako ostatni mecz rozegrany pod wodzą trenera Tomasza Wiktorowskiego. Ale było wyjątkowe także z jeszcze jednego powodu. Był to bowiem jedyny tak jaskrawy przykład tego, jak bardzo wizja doświadczonego szkoleniowca rozjechała się z grą jego podopiecznej, o czym oboje opowiadali później przed kamerą Canal+ w serialu "4 pory Igi".

- Generalnie moje wnioski z tego meczu były takie, że nie byłam w stanie po prostu zrealizować taktyki, jaką sobie założyliśmy. Taktyka miała sens, ale przez to, jaką Jessica grała mi piłkę, była ciężka do realizacji. I akurat w tych warunkach na US Open było jeszcze ciężej to zrobić. Faktycznie więc, tam nie było zbyt dużej pomocy z boksu, ze strony trenera, bo ja miałam poczucie, że ta taktyka nie działa, on miał poczucie, że ja po prostu jej nie realizuję i nie do końca się dogadaliśmy. Ale takie rzeczy się zdarzają - wykładała po czasie swoją perspektywę Iga Świątek.

Iga Świątek "kontra" Tomasz Wiktorowski. Tak wyglądał ich ostatni mecz na US Open

Tomasz Wiktorowski podkreślał natomiast, że próbował pomóc swojej podopiecznej podczas spotkania. I choć wprawdzie mogła po prostu lekceważyć jego wskazówki, to równie dobrze mogła po prostu ich nie usłyszeć, ze względu na dzielącą ich odległość i tumult panujący na stadionie pomiędzy wymianami. Zaznaczał przy tym, że ze względu na to, jak dalej potoczyły się ich losy, nie miał już okazji, by dokładnie wytłumaczyć sobie z Igą Świątek całą sytuację.

Biorę pod uwagę, że mogła czegoś nie słyszeć. To, że wy słyszeliście, że ja coś powiedziałem, to nie znaczy, że ona to słyszała. A jak wiecie, jak nasza historia dalej się potoczyła, to myśmy tego do końca też nie przepracowali

I dodał: - Ja nie mam obrazu do końca tego, jak to wyglądało. Pewnie przepracowałbym to przed Seulem. Dla mnie to, co się wydarzyło tam, nie było istotne w kontekście najbliższych wydarzeń, czyli powrotu do Polski i chwili przerwy, a potem treningów. My do końca nie mieliśmy szansy na przepracowanie tego. Ale jeżeli już wybieramy taki mecz, to rzeczywiście był ten jeden, który ja pamiętam, gdzie moja wizja i to, co ona robiła, rozjechały się diametralnie.

Przy okazji Tomasz Wiktorowski opowiedział o tym, jak niewdzięczna z perspektywy pracy trenera jest główna arena nowojorskiego kompleksu Flushing Meadows.

- Kort centralny Arthur Ashe Stadium to jest najtrudniejszy kort na świecie do tego, żeby zrobić coaching. To jest kort, gdzie siedzimy dobre 3-4 metry nad kortem, za kortem i to jest najgłośniejszy kort w całym tourze. Musicie zdawać sobie sprawę, że cicho jest tylko - i to nie do końca - w czasie wymiany. Ja mogę tylko i wyłącznie przekazywać swoje uwagi, gdy tenisistka jest po mojej stronie. Ale nawet jak jest po mojej stronie, jest przy linii końcowej, nie ma szans usłyszeć tego, co mówię - tłumaczył doświadczony szkoleniowiec.

Przy okazji tegorocznej edycji US Open Tomasz Wiktorowski powrócił do Nowego Jorku, tym razem jako trener innej byłej liderki rankingu WTA - Naomi Osaki. Reprezentantka Japonii już dwukrotnie wygrywała wielkoszlemowe zmagania na amerykańskiej ziemi, a rozpoczęciem współpracy z naszym szkoleniowcem wprowadziło do jej gry nowy impuls. Dlatego i w tym roku warto spoglądać w stronę 27-letniej zawodniczki, śledząc jej poczynania.

