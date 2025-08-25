Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zgrzyt, Świątek nie posłuchała trenera. Bolesna porażka na US Open. To był koniec

Iga Świątek czeka na swój premierowy mecz w tegorocznej edycji US Open. To właśnie w Nowym Jorku nasza była liderka rankingu WTA rozegrała swoje ostatni spotkanie pod wodzą trenera Tomasza Wiktorowskiego, mierząc się w ćwierćfinale wielkoszlemowej imprezy z Jessicą Pegulą. Tamto starcie zakończyło się pewnym zwycięstwem Amerykanki. Niezwykle ciekawe są jednak jego kulisy. Doszło bowiem wówczas do zgrzytu na linii Iga Świątek - Tomasz Wiktorowski, bo plan przygotowany przez doświadczonego szkoleniowca nie znalazł odzwierciedlenia tym, co na krocie zaprezentowała sama zawodniczka.

Iga Świątek i trener Tomasz Wiktorowski
Iga Świątek i trener Tomasz WiktorowskiRex Features/East News/Victoria Jones/Shutterstock / Wojciech KUBIK/East NewsEast News

Już we wtorek popołudniu czasu polskiego Iga Świątek rozegra swój premierowy mecz w tegorocznej edycji US Open, mierząc się z Kolumbijką Emilianą Arango.

Przed rokiem Polka dotarła na nowojorskich kortach do ćwierćfinału, w którym lepsza okazała się reprezentantka gospodarzy Jessica Pegula, wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:4.

Tamto spotkanie zapisało się w karierze Igi Świątek jako ostatni mecz rozegrany pod wodzą trenera Tomasza Wiktorowskiego. Ale było wyjątkowe także z jeszcze jednego powodu. Był to bowiem jedyny tak jaskrawy przykład tego, jak bardzo wizja doświadczonego szkoleniowca rozjechała się z grą jego podopiecznej, o czym oboje opowiadali później przed kamerą Canal+ w serialu "4 pory Igi".

- Generalnie moje wnioski z tego meczu były takie, że nie byłam w stanie po prostu zrealizować taktyki, jaką sobie założyliśmy. Taktyka miała sens, ale przez to, jaką Jessica grała mi piłkę, była ciężka do realizacji. I akurat w tych warunkach na US Open było jeszcze ciężej to zrobić. Faktycznie więc, tam nie było zbyt dużej pomocy z boksu, ze strony trenera, bo ja miałam poczucie, że ta taktyka nie działa, on miał poczucie, że ja po prostu jej nie realizuję i nie do końca się dogadaliśmy. Ale takie rzeczy się zdarzają - wykładała po czasie swoją perspektywę Iga Świątek.

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Iga Świątek

    Iga Świątek "kontra" Tomasz Wiktorowski. Tak wyglądał ich ostatni mecz na US Open

    Tomasz Wiktorowski podkreślał natomiast, że próbował pomóc swojej podopiecznej podczas spotkania. I choć wprawdzie mogła po prostu lekceważyć jego wskazówki, to równie dobrze mogła po prostu ich nie usłyszeć, ze względu na dzielącą ich odległość i tumult panujący na stadionie pomiędzy wymianami. Zaznaczał przy tym, że ze względu na to, jak dalej potoczyły się ich losy, nie miał już okazji, by dokładnie wytłumaczyć sobie z Igą Świątek całą sytuację.

    Biorę pod uwagę, że mogła czegoś nie słyszeć. To, że wy słyszeliście, że ja coś powiedziałem, to nie znaczy, że ona to słyszała. A jak wiecie, jak nasza historia dalej się potoczyła, to myśmy tego do końca też nie przepracowali
    powiedział Tomasz Wiktorowski dziennikarzom stacji Canal+

    I dodał: - Ja nie mam obrazu do końca tego, jak to wyglądało. Pewnie przepracowałbym to przed Seulem. Dla mnie to, co się wydarzyło tam, nie było istotne w kontekście najbliższych wydarzeń, czyli powrotu do Polski i chwili przerwy, a potem treningów. My do końca nie mieliśmy szansy na przepracowanie tego. Ale jeżeli już wybieramy taki mecz, to rzeczywiście był ten jeden, który ja pamiętam, gdzie moja wizja i to, co ona robiła, rozjechały się diametralnie.

    Przy okazji Tomasz Wiktorowski opowiedział o tym, jak niewdzięczna z perspektywy pracy trenera jest główna arena nowojorskiego kompleksu Flushing Meadows.

    - Kort centralny Arthur Ashe Stadium to jest najtrudniejszy kort na świecie do tego, żeby zrobić coaching. To jest kort, gdzie siedzimy dobre 3-4 metry nad kortem, za kortem i to jest najgłośniejszy kort w całym tourze. Musicie zdawać sobie sprawę, że cicho jest tylko - i to nie do końca - w czasie wymiany. Ja mogę tylko i wyłącznie przekazywać swoje uwagi, gdy tenisistka jest po mojej stronie. Ale nawet jak jest po mojej stronie, jest przy linii końcowej, nie ma szans usłyszeć tego, co mówię - tłumaczył doświadczony szkoleniowiec.

    Przy okazji tegorocznej edycji US Open Tomasz Wiktorowski powrócił do Nowego Jorku, tym razem jako trener innej byłej liderki rankingu WTA - Naomi Osaki. Reprezentantka Japonii już dwukrotnie wygrywała wielkoszlemowe zmagania na amerykańskiej ziemi, a rozpoczęciem współpracy z naszym szkoleniowcem wprowadziło do jej gry nowy impuls. Dlatego i w tym roku warto spoglądać w stronę 27-letniej zawodniczki, śledząc jej poczynania.

    Trener Tomasz Wiktorowski i jego była podopieczna Iga Świątek
    Iga Świątek

      Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEOAP© 2025 Associated Press
      Dwie osoby na tle niebieskiej ściany kortu tenisowego, jedna z nich trzyma rakietę tenisową, druga rakietę i kilka piłek, obie ubrane sportowo, w spokojnym, skupionym nastroju.
      Tomasz Wiktorowski i Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
      Tenisistka ubrana w biały strój sportowy, trzymająca rakietę tenisową i nosząca czapkę z daszkiem, obok mężczyzna w zielonej koszulce na tle niebieskiej ściany; zdjęcie podzielone na dwie części.
      Iga Świątek i Tomasz WiktorowskiMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / DAISUKE URAKAMI / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
      Tenisistka wykonująca energiczny forhend, w tle widoczne logo sponsora i niebieskie boisko tenisowe.
      Iga ŚwiątekDYLAN BUELLAFP

