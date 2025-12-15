Zgasła ostatnia nadzieja Igi Świątek. Koniec spekulacji. Oficjalny komunikat WTA

Nominacje do WTA Player Awards 2025 ogłoszono 18 listopada. Na liście pretendentek znalazły się Iga Świątek, Aryna Sabalenka, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Madison Keys i Jelena Rybakina. Sensacji nie było, drugi rok z rzędu tytuł przypadł w udziale Białorusince.

Dla Polki była to ostatnia szansa w sezonie, by spojrzeć na największą rywalkę z góry. Czy po spektakularnym triumfie w Wimbledonie miała realne szanse na triumf? Obiektywnie patrząc - znikome. Przegrała z Sabalenką już w tamtym roku, mimo że na szczycie rankingu WTA spędziła 32 tygodnie. Mijający sezon już w całości należał pod tym względem do tenisistki z Mińska.

WTA Player Awards 2025. Iga Świątek w cieniu Aryny Sabalenki. Tytuł ponownie dla Białorusinki

"Zdobyła prawie 80 proc. głosów mediów po dominującym sezonie, w którym dotarła do największej liczby finałów (9), zdobyła najwięcej tytułów (4), odniosła najwięcej zwycięstw (63) i ustanowiła nowy rekord nagród pieniężnych w jednym sezonie, zgarniając 15 008 519 dolarów" - czytamy o Sabalence w oficjalnym serwisie internetowym WTA.

To dla niej drugi z rzędu tytuł Zawodniczki Roku WTA. W dwóch poprzednich edycjach bezkonkurencyjna okazywała się Swiątek. To efekt w sumie 125 tygodni na szczycie światowego rankingu.

Co ciekawe, w mijającym roku Sabalenka wygrała tylko jeden turniej więcej niż Polka. Triumfowała w US Open, a także w Miami i Madrycie (WTA 1000) oraz w Brisbane (WTA 500). Im dłużej trwał sezon, tym wyraźniej było jednak widać, że miana pierwszej rakiety świata Białorusinka nie pozwoli sobie odebrać.

"W wieku 27 lat Sabalenka w dużej mierze rozwiązała problem, który często zaburzał jej wczesną karierę, czyli brak panowania nad emocjami" - czytamy w serwisie WTA.

Brzmi znajomo. Czy niebawem to samo będzie można powiedzieć o trzy lata młodszej Świątek? Niezmiennie wydaje się, że właśnie tu leży klucz do odzyskania miejsca na szczycie światowego rankingu.

Triumfy w pozostałych kategoriach WTA Player Awards:

Drużyna roku: Katerina Siniakova (Czechy) i Taylor Townsend (USA)

Progres roku: Amanda Anisimova (USA)

Debiutantka roku: Victoria Mboko (Kanada)

Powrót Roku: Belinda Bencic (Szwajcaria)

Rozwiń

Aryna Sabalenka po meczu z Laurą Siegemund: Publiczność dała mi tę energię. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Andrew Schwartz/SIPA East News

Aryna Sabalenka ALAIN JOCARD / AFP AFP

Aryna Sabalenka PETER PARKS AFP