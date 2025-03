Zeszli z kortu, Hurkacz zaczął mówić o Świątek. Wszyscy słyszeli, szczere słowa o Polce

Puchar Eisenhowera to charytatywne zawody co roku organizowane przed rozpoczęciem Indian Wells. Tym razem Iga Świątek zagrała w parze z Hubertem Hurkaczem . Polacy wygrali nawet swoje pierwsze spotkanie z włoskim duetem - Jasmine Paolini i Lorenzo Musettim (10:6) .

Hurkacz znowu zachwala Świątek. Szczera wypowiedź o rodaczce

To nie pierwszy raz w tym roku, jak Hubert Hurkacz wypowiedział się na temat gry z Igą Świątek. Wrocławianin bardzo podobne pytanie otrzymał po jednym z meczów tegorocznego United Cup. - Uważam, że to wielkie szczęście mieć w swoim zespole Igę. Ona jest wspaniała, jest najlepsza na świecie. I udowadnia to, wygrywając każdy kolejny mecz, sprawia jej to wiele radości - mówił wówczas wrocławianin.