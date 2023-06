Zdumiewająca zapowiedź Igi przed Wimbledonem. Fani nie tego od niej oczekują

- Gra na trawie jest szybsza i piłka niżej się odbija. Chyba średnio 10 centymetrów niżej niż na mączce. Doślizgiwanie się do piłek jest ryzykowne, więc poruszanie się trzeba zmienić. A jak dobrze się gra na Rolandzie, to jest mniej czasu na przygotowanie się do trawy. W zeszłym roku było go naprawdę mało, wtedy zagrałam tylko Wimbledon, nie zagrałam nawet turnieju przed - mówi najlepsza polska tenisistka w rozmowie z serwisem sport.pl.