Zdradzili plany Igi Świątek. Przed kluczowym turniejem!

Choć w 2018 roku Iga Świątek wygrała juniorski Wimbledon, to w ostatnim czasie gra na trawie wydawała się największym problemem liderki rankingu WTA. W tym roku Polka wyśrubowała swój rekord spotkań bez porażki do 37, ale niemal wyłącznie na kortach twardych i mączce. Gdy skończył się French Open, nie zdecydowała się na żaden kontrolny występ na trawie, wycofała się z WTA 500 w Berlinie, a później z marszu przystąpiła do Wimbledonu. Już w drugiej rundzie miała problemy ze 138. na liście WTA Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove (6-4, 4-6, 6-3), a w kolejnej gładko uległa Alizé Cornet (4-6, 2-6).