Zdradza plany Świątek na Stuttgart. Kibice będą w wielkim szoku

Dariusz Ostafiński

Iga Świątek wraca po miesięcznej przerwie. Mówi się o łatwej drabince Polki w Porsche Tennis Grand Prix 2026. Michał Kaznowski, pierwszy trener Świątek zwraca nam jednak uwagę, że ta nie pojechała do Stuttgartu po samochód, który jest główną wygraną. - Jej nie obchodzi drabinka. Będzie chciała sprawdzić, jak rzeczy wprowadzone przez Roiga i Nadala będą funkcjonować w warunkach meczowego stresu - mówi Kaznowski, przekazując przy okazji wiadomość, która zasmuci polskich kibiców.

Michał Kaznowski ujawnia zaskakujący plan Igi Świątek na turniej w Stuttgarcie.
Michał Kaznowski ujawnia zaskakujący plan Igi Świątek na turniej w Stuttgarcie.AFP

Iga Świątek od piątku jest w Stuttgarcie, a kibice już ostrzą sobie zęby na jej pojedynki pod okiem nowego trenera Francisco Roiga. Drabinka jest analizowana na wszystkie możliwe sposoby. Już została określona jako w miarę łatwa i sprzyjająca zrobieniu dobrego wyniku, bo te największe schody zaczną się dopiero w półfinale (możliwy pojedynek z Jeleną Rybakiną) i finale (tam może być Coco Gauff).

Kaznowski mówi wprost: Iga nie jedzie, by wygrać kolejne Porsche

- Analiza drabinki miałaby sens, jakby Iga faktycznie pojechała do Stuttgartu po wygraną - mówi nam pierwszy trener Polki Michał Kaznowski. - Iga jednak nie pojechała tam po Porsche, lecz po to, żeby zebrać doświadczenia i skonfrontować to, czego uczy się pod okiem Roiga i Nadala z warunkami meczowego stresu.

- Po tych kilku dniach treningów na Majorce na pewno nie udało się rozwiązać wszystkich problemów, bo to jest niemożliwe z takiego szkoleniowego punktu widzenia - ocenia Kaznowski. - Nowy trener wprowadził jednak parę elementów, które teraz są szlifowane i udoskonalane. W takiej sytuacji wyniki nie mają znaczenia. Ja nie twierdzę, że Iga odpuści, bo to nie tak. Na pewno jednak ani nie jest jeszcze w takim sztosie, żeby wygrywać, ani nie jest to jej celem. Stuttgart ma pomóc w przygotowaniu się do walki o kolejnego szlema w Roland Garrosie.

Zobacz również:

Iga Świątek wraca po miesięcznej przerwie. Zdaniem Dawida Olejniczaka w Stuttgarcie może nie być przełomu.
Iga Świątek

Dwie wiadomości ws. powrotu Świątek. Jedna może niepokoić

Dariusz Ostafiński
Dariusz Ostafiński

Stuttgart, to poligon doświadczalny dla trenera Roiga

To, o czym mówi Kaznowski, ma o tyle sens, że w trakcie treningów i gier sparingowych w Stuttgarcie Roig bardzo często instruował Świątek. Zwracał uwagę na każdy szczegół. - Praca nad nowymi elementami, to jest pewien proces. Jeśli zakładamy, że celem jest Roland Garros, to w kolejnych turniejach poprzedzających te zawody sprawdzamy, jak działają nowe elementy, a potem wracamy do spokojnego treningu i dopieszczamy detale - wyjaśnia Kaznowski.

- Oczywiście Iga to jest zawodniczka takiego formatu, że może z każdym złapać się za bary i wygrać w każdej chwili. Jednak przy tylu zmianach wymagających szlifu nie widzę sensu, żeby ona miała się szarpać w Stuttgarcie. Fajnie będzie, jak zagra te dwa, trzy mecze. Przy czym trzeci mecz oznacza już starcie z Rybakiną. I tu się zastanawiam, czy to by miało szkoleniowo jakiś sens? Czy to już ten etap, żeby bić się z tymi najlepszymi?

Świątek nie może się z wszystkiego wystrzelać. Cel jest inny

- W przypadku Igi lepiej pewne rzeczy zachować - kontynuuje nasz ekspert. - Jeśli wystrzela się z wszystkiego w Stuttgarcie, to czym potem miałaby zaskoczyć rywalki w Roland Garros. W ciemno zakładam, że Roig, Nadal i Świątek mają jakiś konkretny plan na Stuttgart.

A zatem, choć drabinka jest stosunkowo łatwa, to będzie dobrze, jak Świątek zobaczymy w półfinale. - Jakby Iga była w gazie, to nie musiałaby się oglądać na nic, tylko grać na maksa. Jednak tam było tyle stresu, tyle takich trudnych chwil, że nie wymagajmy od niej zbyt wiele. I też chciałbym dodać, że na podstawie tego Stuttgartu nie ma co wyciągać wniosków. To będzie za to bardzo dobry poligon doświadczalny dla trenera - kończy Kaznowski.

Drabinka Igi Świątek

I runda - wolny los
II runda - Tomowa / Siegemund
ćwierćfinał - Andriejewa / Ostapenko
półfinał - Rybakina / Paolini / Eala
finał - Gauff / Switolina / Muchova / Aleksandrowa

Kobieta w sportowej kurtce i fioletowej czapce z daszkiem udziela wywiadu, siedząc przy mikrofonie na tle ściany z logo sponsorów.
Iga ŚwiątekZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
tenisistka w sportowym stroju i czapce z szeroko rozłożonymi ramionami wyraża radość, podchodząc w stronę wyciągniętej ręki kibica, na twarzy widoczne szerokie emocje i uśmiech
Iga Świątek, finał WTA Stuttgart 2023Marijan Murat AFP
Tenisistka w białej koszulce bez rękawów i fioletowej czapce z daszkiem trzyma ręcznik i wskazuje palcem w dół, wydaje się być zaangażowana w rozmowę; w tle rozmazane, niebieskie elementy kortu tenisowego.
Iga ŚwiątekElla Ling/ShutterstockEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja