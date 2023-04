Zdjęcie Świątek rozgrzało internautów. Lawina komentarzy

Iga Świątek rozbudziła kibiców. Wystarczyło jedno zdjęcie

Fani nie mogą się doczekać powrotu Świątek, o czym świadczy reakcja na opublikowane przez nią zdjęcie. 21-latka pochwaliła się ujęciem z treningu na mączce, co momentalnie wywołało lawinę komentarzy. Fani bardzo ochoczo zareagowali na sugestię, że liderka światowego rankingu już niedługo wróci do gry, a jeden z nich zdecydował się na humorystyczny akcent, publikując zrzut ekranu z jednym ze starszych wpisów Jessiki Peguli. Amerykanka napisała wtedy w odpowiedzi do jednego z użytkowników, by "pomógł im wszystkim", a kibic postanowił wrzucić to w kontekście strachu rywalek przed powrotem Polki do gry.