Zdjęcia Świątek trafiły do sieci. Od razu było widać, że coś tu nie gra

Paweł Czechowski Iga Świątek

Iga Świątek właśnie szykuje się do kolejnego w tym sezonie turnieju - a konkretnie do zmagań w czeskiej Ostrawie, które rozpoczynają się już w ten poniedziałek. Do Internetu trafiły zdjęcia przedstawiające najlepszą rakietę świata w trakcie treningu przed zawodami - i od razu można było zauważyć, że pewien drobny detal... już 21-latce zdecydowanie nie pasuje.

Zdjęcie Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA w Ostrawie, który rozpoczyna się już 3 października / Robert Prange / Contributor / Getty Images