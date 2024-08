Zdjęcia Igi Świątek robią furorę w sieci. Riposta Polki skradła show. Istny hit

Nie przywiązuję się do tego, jaki jest wynik, ale raczej skupiam się na tym, czy grałam jakościowo. Dlatego cieszy to, że wykonałam swoją pracę. Udało mi się trochę lepiej utrzymać poziom i trochę bardziej byłam skoncentrowana niż w pierwszym meczu. Ale to nie jest tak, że ten pojedynek świadczy o czymś na przyszłość, bo każdy mecz to osobna historia

~ powiedziała Iga Świątek