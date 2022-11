- W sporcie nie istnieje perfekcja. Zresztą w życiu też nie. Nie ma cyborgów, ludzi perfekcyjnych, perfekcyjnych sezonów. To się po prostu nie dzieje. Każdy, kto myśli inaczej - tu będę bardzo stanowcza - zaczyna podążać ślepą uliczką, która prowadzi do wypalenia, kontuzji, zaburzenia nastroju czy innych konsekwencji. Im wcześniej światowy sport sobie to uzmysłowi, tym po prostu łatwiej będzie budować kariery. My się tym kierujemy - mówiła na spotkaniu z dziennikarzami Daria Abramowicz, psycholog sportu od kilku lat pracująca z Igą Świątek.