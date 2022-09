Zdecydowane słowa legendy tenisa o Idze Świątek. Nie owija w bawełnę

- Igę stać na to, by powtórzyć serię 37 zwycięstw - mówi Wilander. Dziennikarz PAP zapytał byłego tenisistę o porównanie Świątek z Hubertem Hurkaczem. Szwed odpowiedział, że nie wydaje mu się, by Polak był w stanie zaliczyć tak imponującą serię wygranych jak Iga. W męskim tenisie jest to zdecydowanie trudniejsze. - Większą rolę odgrywa serwis. Każda stracona szansa na przełamanie przeciwnika, to może oznaczać porażkę w secie - mówi Wilander.

Wilander: Iga wygra jeszcze bardzo wiele. Na każdej nawierzchni

- Za każdym razem, gdy oglądam Huberta na korcie jest lepszy - opowiada Wilander. - Jego gra jest jednak bardzo ryzykowna, co sprawia, że jednego dnia wygląda wspaniale, drugiego już niekoniecznie. Brakuje mu stabilności, którą ma Iga. Nie ma też takiego potencjału jak Świątek, by "zmiatać" ludzi z kortu.

Wilander podkreśla, że w męskim tenisie trudniej wygrać turniej wielkoszlemowy, bo gra się toczy do trzech wygranych setów. - Gdyby tak samo było u kobiet, Idze z pewnością bardzo by się to podobało. Ja stawiałbym na jej wygraną zawsze, jeśli panie rywalizowały do trzech wygranych setów - powiedział Szwed.

Wilander nie ma żadnych wątpliwości, że Świątek czeka długa kariera i bardzo bogata w sukcesy. Na każdej nawierzchni. Szwed wygrywał Australian Open, Roland Garros i US Open, ale nigdy nie przebił się ponad ćwierćfinał na trawie Wimbledonu.

- Z całą pewnością Iga Świątek wygra także inne szlemy niż French Open. Moim zdaniem jest faworytką do zwycięstwa w tegorocznym US Open i uważam, że w pewnym momencie swojej kariery będzie też faworytką w Wimbledonie - mówi.

Wilander: - Serena i Venus dały przykład Afroamerykanom

Odniósł się też do sukcesów Sereny Williams, która na trwającym właśnie US Open kończy karierę. Uważa, że Serena i Venus pokazały innym Afroamerykanom, że nawet w tenisie są w stanie osiągać szczyty.

- Serena zrobiła ogromnie wiele dla kobiecego tenisa, dla tenisa jako sportu, ale bardzo wiele dla tenisa w USA. Spójrzmy teraz na Coco Gauff - to, że wywodzą się z tej samej kultury i były wychowane w podobnych środowiskach bardzo jej pomogło. Mogła sobie pomyśleć: "Ok, skoro Venus i Serena mogły to zrobić, to ja też mogę!". Więc ich największą zasługą będzie otwarcie możliwości dla mniejszości rasowych na całym świecie, aby ich przedstawiciele mogli się przebić w tak globalnym sporcie jakim jest tenis - powiedział komentator Eurosportu.

