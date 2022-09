Tegoroczny US Open Iga Świątek bez wątpienia zapamięta dobrze. 21-latka nie dość, że dotarła do finału, to po raz pierwszy sięgnęła po triumf w turnieju wielkoszlemowym US Open. Polka wygrała z Ons Jabeur 6-2, 7-6. Na trybunach Arthur Ashe Stadium zasiedli znani aktorzy, piosenkarze, sportowcy i celebryci, by na żywo obserwować poczynania liderki światowego rankingu.

Znane nazwiska na meczu Igi Świątek w finale US Open

Na trybunach nowojorskiego kortu pojawił się muzyk, aktor i były gwiazdor Disneya, Joe Jonas. 33-latek wraz z zespołem DNCE wystąpili na USTA Billie Jean King National Tennis Centre podczas US Open Fan Week, który rozpoczął się 23 sierpnia.

Zdjęcie Joe Jonas na meczu Igi Świątek i Ons Jabeur na US Open / Elsa / Getty Images

Walkę o triumf w ostatnim turnieju wielkoszlemowym tego sezonu Świątek i Jabeur oglądali aktorzy - Jason Biggs, Jenny Mollen i Matthew Perry.

Zdjęcie Jenny Mollen i Jason Biggs na meczu Igi Świątek i Ons Jabeur na US Open / Elsa / Getty Images

Zdjęcie Matthew Perry na meczu Igi Świątek i Ons Jabeur na US Open / Elsa / Getty Images

Na meczu Igi Świątek i Ons Jabeur nie zabrakło także znanych nazwisk ze świata tenisa. Poczynania dwóch młodych i utalentowanych sportsmenek podziwiały Billie Jean King, Caroline Wozniacki i Katrina Adams.

Zdjęcie Billie Jean King na meczu Igi Świątek i Ons Jabeur na US Open / Elsa / Getty Images

Zdjęcie Katrina Adams na meczu Igi Świątek i Ons Jabeur na US Open / Elsa / Getty Images

