Decyzja Świątek wywołała lawinę spekulacji. Gorąco wokół raszynianki

- W 100 procentach się zgadzam, coś tutaj nie gra - mówi Tomaszewski - Pan Kazimierz (Górski - przyp. red.) ciągle nam powtarzał: porażki są wliczone w sukces, tylko z tych porażek trzeba wyciągać wnioski. Iga ostatnio była naładowana i przegrywała. Raz się zdarza, bo to inna nawierzchnia itp. Natomiast jeśli się to powtarza, to coś tu nie gra. I to jest wspólna wina - podkreślił w rozmowie z "Super Expressem".