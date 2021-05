Iga Świątek jest już we Włoszech i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. W znalezieniu miejsca do treningów pomógł jej prezes PZPN Zbigniew Boniek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojciech Fibak dla Interii: Zachwycam się grą Igi Świątek. Wideo TV Interia

Reklama

W poniedziałek Iga Świątek odpadła z turnieju w Madrycie. W trzeciej rundzie przegrała ze światową jedynką Ashleigh Barty 5:7, 4:6.

Reklama

Świątek przygotowuje się już do turnieju w Rzymie, który będzie ostatnim sprawdzianem przed Rolandem Garrosem. Paryska impreza startuje 30 maja.

Znalezienia miejsca do treningu w dobie pandemii nie jest jednak łatwe. Świątek jest już w Rzymie, ale miała problem z wynajmem kortów, na których mogłaby się przygotowywać. Z pomocą przyszedł Zbigniew Boniek.

Prezes PZPN pomógł znaleźć Idze miejsce do treningów na mączce. Dzięki temu Iga mogła przygotowywać się w rzymskim Tennis Club Parioli. Z kolei trener Świątek, Piotr Sierzputowski, w mediach społecznościowych, podziękował Bońkowi za pomoc.

"Dla polskich sportowców nasz klub jest zawsze otwarty, miło było pogadać... trzymam kciuki" - odpowiedział Boniek.

MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!