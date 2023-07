Zażartowali z Igi Świątek. Ale mina Polki, to oznacza tylko jedno

Kolejne odcinku serialu "Break Point", który na platformie Netflix zadebiutował w styczniu 2023 roku, pojawiły się w drugiej połowie czerwca. Jedną z bohaterek produkcji stała się Iga Świątek , której kamery towarzyszyły podczas u biegłorocznego turnieju US Open. Raszynianka przeszła wówczas do historii jako pierwsza polska singlistka triumfująca na kortach w Nowym Jorku.

Liderka rankingu WTA we wspomnianej produkcji przyznała, że często ma chwile zwątpieni a. - Mam poczucie, że rywalki chcą mnie dopaść. (...) Wiele dzieje się w mojej głowie. (...) Nie jestem fanką wielkich, tłocznych miejsc. Rozpraszają mnie. US Open jest dla mnie trudny. Głowa będzie mi pękać. To zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie - zdradziła.

Iga Świątek obiektem żartu. WTA pokazała mema z Polką

W nawiązaniu do tych słów szkoleniowca Polki WTA przygotowała okolicznościowego mema składającego się z dwóch zdjęć. Bohaterem jednego z nich jest Wiktorowski mówiący "Nie jesteśmy turystami", a drugiego Świątek, zwiedzająca jedno z miast, co sugeruje, że liderka rankingu WTA będzie chciała zwiedzić także stolicę Anglii. "Następny przystanek - Londyn" - skwitowała organizacja, a żart doczekał się kilkuset polubień i komentarzy kibiców, których te grafiki wyraźnie rozbawiły.

I chociaż Polka przystąpi do Wimbledonu rozstawiona z numerem pierwszym, to z pewnością nie jest główną kandydatką do triumfu. Raszynianka nie jest bowiem ekspertką od gry na kortach trawiastych, chociaż ciągle pracuje nad tym, by spisywać się coraz lepiej.

- Wierzę, że najlepsi zawodnicy potrafią grać na każdej nawierzchni. Chcę stać się taką tenisistką, która potrafi dobrze prezentować się także na kortach trawiastych i dobrze się na nich czuć - deklarowała przed startem turnieju.