Zażądał dożywotniej kary dla Świątek. Nie odpuszcza. Polka na celowniku

Ostatni turniej WTA 1000 w Dubaju wywołał masę burzliwych dyskusji. A więcej niż o aspektach czysto sportowych i o tym, co dzieje się na korcie, mówiło się raczej o tych, których na nim zabrakło.

Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że organizatorzy imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich mogli nie nadążać za kolejnymi rezygnacjami z udziału, które składały poszczególne zawodniczki. Zarówno w trakcie imprezy, jak i bezpośrednio przed jej inauguracją.

Najgłośniejszymi przypadkami były rzecz jasna dwie czołowe tenisistki rankingu WTA - Iga Świątek oraz Aryna Sabalenka, które w ogóle nie pojawiły się w Dubaju, co z automatu drastycznie wpłynęło na prestiż wydarzenia. Dlatego dyrektor turnieju Salah Tahlak otwarcie wyrażał swoje niezadowolenie, domagając się zaostrzenia kar dla obu zawodniczek.

- Spotkała nas niemiła niespodzianka, gdy dowiedzieliśmy się o wycofaniu Aryny Sabalenki oraz Igi Świątek. Powody były nieco dziwne. Iga powiedziała, że nie jest gotowa psychicznie do startu (jako oficjalny powód podała zmianę w harmonogramie - przyp. red.), a Sabalenka przyznała, że ma drobne kontuzje. Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - pieklił się dyrektor imprezy w rozmowie z redakcją "The National".

Należy im zabrać po 500, albo 1000 punktów za wycofanie się w ostatniej chwili. Będzie to bardziej odczuwalne niż grzywna

W obronie Polki i Białorusinki stanął między innymi legendarny Andy Roddick uznając pomysł Salaha Tahlaka za dość absurdalny. Ale zwierzchnik turnieju w Dubaju ma swoich sojuszników. Jednego z nich znalazł z Rosji. A jest nim jeden z byłych tenisistów, o którym już niegdyś zrobiło się głośno w kontekście Igi Świątek.

Tenis. Głośno o Świątek i Sabalence. Pojawił się głos z Rosji

To Jewgienij Kafielnikow - 54-letni były mistrz Australian Open oraz Rolanda Garrosa. Rosjanin w przeszłości w ostrych słowach odnosił się do sytuacji polskiej tenisistki, komentując aferą dopingową, która wokół niej wybuchła.

- To wstyd, co dzieje się teraz w tenisie. Powinien być dożywotni zakaz dla każdego, kto zostanie przyłapany na stosowaniu zakazanych substancji! - grzmiał wówczas Jewgienij Kafielnikow.

Teraz znów obrał obóz przeciwstawny dla Igi Świątek, popierając Salaha Tahlaka w jego spojrzeniu na sytuację z Dubaju w rozmowie opublikowanej w ramach cyklu "Hard Court".

- Promotor turnieju ma prawo wypowiadać się w taki sposób. Oczywiście wszyscy rozumiemy, że - zwłaszcza w kobiecym tourze - trudno jest znaleźć sponsora, który sfinansuje imprezę. I kiedy w mieście takim jak Dubaj organizujesz turniej z gigantyczną nagrodą finansową, by potem jako dyrektor widzieć te wszystkie wycofania, jest to dla ciebie strzał we własne kolano. Bo przecież on przez trzy czy cztery miesiące rozwieszał bilbordy z ich podobiznami, mając nadzieję na to, że przyciągnie sponsorów. Wszyscy chcą oglądać najlepsze zawodniczki - Arynę Sabalenkę, Igę Świątek, więc kiedy sprawy przybierają taki obrót, jak inaczej możesz zareagować? Każdy włożyłby w to emocje. Rozumiem go jako człowiek - zadeklarował Jewgienij Kafielnikow (cytat za "The Tennis Gazette"), tym samym kolejny raz biorąc Igę Świątek na swój opiniotwórczy celownik.

