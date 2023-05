To trzeci raz w całej zawodowej karierze, kiedy to Iga Świątek wygrała do zera. W drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie pokonała Anastazję Pawluczenkową 6:0, 6:0 . Mimo tak przekonującego zwycięstwa, w pomeczowej rozmowie zachowywała dużą ostrożność .

Wysokie ceny biletów na turniej w Rzymie. Efekt? Pusto na meczu Igi Świątek i nie tylko

Trudno było nie zauważyć, że w trakcie spotkania Świątek - Pawluczenkowa trybuny właściwie świeciły pustkami. Mecz obejrzała garstka kibiców, co postrzegane jest w kategoriach kompromitacji organizatorów. W trakcie transmisji komentatorka Canal+ Sport sygnalizowała, że za wszystko odpowiadają zbyt wysokie ceny biletów na spotkania rozgrywane na korcie centralnym. Kosztują one około 90 euro (ok. 400 zł). Za tańsze wejściówki na pozostałe areny trzeba zapłacić od 40 do 75 euro.