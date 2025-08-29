Iga Świątek zgodnie z oczekiwaniami zameldowała się w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open. W starciu 66. w rankingu WTA Holenderką Suzan Lamens nasza druga rakieta świata napotkała jednak na niespodziewane problemy.

Gorąco zrobiło się zwłaszcza w drugiej partii spotkania, w której od samego początku dało się zaobserwować spadek koncentracji naszej tenisistki. Wykorzystała to jej rywalka, która przedłużyła mecz o trzeciego seta, wygrywając 6:4.

W decydującej partii Iga Świątek mogła liczyć na pomoc swojego sztabu. Do akcji wkroczyli bowiem Wim Fissette, Maciej Ryszczuk, a także Daria Abramowicz, przekazując 24-latce swoje cenne rady. - Weź oddech i nie skupiaj się na błędach. Masz narzędzia, dawaj - zaapelowała do mistrzyni Wimbledonu jej psycholożka.

A Iga Świątek na korcie udowodniła swoją wyższość nad rywalką, oddając jej w trzeciej odsłonie starcie cztery gemy i zapewniając sobie awans do trzeciej rundy wielkoszlemowej rywalizacji w Nowym Jorku. Kolejną rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalinska.

Porada od legendy. Rick Macci zabrał głos po meczu Igi Świątek

Koniec meczu nie oznaczał jednak końca emocji. Te widać było w zachowaniu Igi Świątek także podczas konferencji prasowej, między innymi wtedy, gdy jeden z dziennikarzy zapytał ją o to... czy myślała kiedykolwiek o tym, by wpleść w swoje włosy koraliki.

- Co to jest za pytanie? Co to jest za pytanie, przepraszam? O co chodzi? - wypaliła w odpowiedzi wiceliderka rankingu WTA.

Na wydarzenia, do których doszło w nowojorskim kompleksie Flushing Meadows zareagował legendarny Amerykański trener Rick Macci, który niezwykle ceni sobie talent Igi Świątek. Tym razem 70-latek udzielił naszej tenisistce porady dotyczącej tego, jak może go w pełni wykorzystywać, zwłaszcza w trudnych momentach na korcie.

- Punisher (jak nazywa często Igę Świątek Rick Macci - przyp. red.) musi być wytrwały, ponieważ to nie było ładne dla oka. Wszyscy odczuwają nerwy, a to wpływa na twoje uderzenia i serwisy. Ale mistrzowie wiedzą, jak to przetrwać, pozostać żywym i odrodzić się na nowo, by nie zanurkować na łeb, na szyję - stwierdził były szkoleniowiec między innymi sióstr Venus i Sereny Williams.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Sarah Stier AFP

Iga Świątek Yuki IWAMURA East News