Zawrzało wokół Świątek. Żądają totalnej rewolucji. Tomasz Lis uderza bez hamulców

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Iga Świątek rywalizację w turnieju WTA 1000 w Miami rozpoczęła od nietypowego spotkania. Niezbyt często bowiem Iga mierzy się z rodaczką, a tak było w tym przypadku. W drugiej rundzie trzecia rakieta świata rywalizowała z Magdą Linette. To spotkanie sensacyjnie przegrała po trzysetowej batalii. Od razu wylała się fala krytyki, a kibice zaczęli domagać się rozstania z Darią Abramowicz i Wimem Fissettem. Atak w sprawie wyprowadził także Tomasz Lis.

Iga Świątek i Wim Fissette
Iga Świątek i Wim Fissette

Iga Świątek w tym sezonie jak na razie jest bardzo regularna. Problem w tym, że ta regularność nie oznacza, że Polka gra na takim poziomie, na jakim by chciała. Świątek wszystkie trzy turnieje, w których zagrała, zakończyła na etapie ćwierćfinału, co jest wynikiem poniżej oczekiwań.

Czy to samo powtórzy się podczas turnieju WTA 1000 w Miami? Tego oczywiście nie wiemy. Jasne było jednak, że początek tej imprezy będzie dla Igi dość nietypowy. W pierwszym spotkaniu trzecia rakieta świata spotkała się bowiem ze swoją rodaczką - Magdą Linette.

Nie trzeba mówić, która z nich była faworytką tej rywalizacji. Świątek gładko wygrała pierwszą partię, a potem jej gra kompletnie się posypała. Stało się to kolejny raz w tym sezonie. Ostatecznie pozwoliło to na sensacyjny triumf Linette po trzysetowej batalii z trzecią rakietą świata.

Po meczu posypały się głosy ekspertów i kibiców, którzy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, także w sztabie Polki. Tutaj oczywiście najczęściej domagano się "głów" dwóch osób. Mowa rzecz jasna o Darii Abramowicz, która od dawna jest na świeczniku fanów, a także Wimie Fissette.

Sama Świątek po spotkaniu w jednym z wywiadów wprost przeprosiła kibiców za prezentowany poziom i prawie popłakała się na wizji. Głos w tej sprawie nieoczekiwanie zabrał Tomasz Lis. Polski dziennikarz wyprowadził frontalny atak, ale nie na sztab, a w stronę kibiców.

"Iga nie ma za co przepraszać nas kibiców. To my powinniśmy przepraszać ją za armię pseudokibiców i hejterów" - napisał w mediach społecznościowych Lis. To nie pierwszy raz, gdy ten dziennikarz nieoczekiwanie decyduje się na udział w publicznej dyskusji na temat Igi Świątek.

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami
Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami
Iga Świątek poznała swoje obie potencjalne rywalki w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami
Iga Świątek poznała swoje obie potencjalne rywalki w drugiej rundzie WTA 1000 w MiamiMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
Młoda kobieta w sportowej czapce i stroju tenisowym z zaciśniętą pięścią, wyrażająca silne emocje podczas rozgrywki tenisowej, w tle rozmazana publiczność.
Iga Świątek poznała swoją rywalkę w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w WuhanJUNG YEON-JEAFP
