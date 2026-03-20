Zawrzało wokół Świątek. Żądają totalnej rewolucji. Tomasz Lis uderza bez hamulców

Iga Świątek w tym sezonie jak na razie jest bardzo regularna. Problem w tym, że ta regularność nie oznacza, że Polka gra na takim poziomie, na jakim by chciała. Świątek wszystkie trzy turnieje, w których zagrała, zakończyła na etapie ćwierćfinału, co jest wynikiem poniżej oczekiwań.

Czy to samo powtórzy się podczas turnieju WTA 1000 w Miami? Tego oczywiście nie wiemy. Jasne było jednak, że początek tej imprezy będzie dla Igi dość nietypowy. W pierwszym spotkaniu trzecia rakieta świata spotkała się bowiem ze swoją rodaczką - Magdą Linette.

Lis wyprowadził atak po meczu Świątek. Zero litości

Nie trzeba mówić, która z nich była faworytką tej rywalizacji. Świątek gładko wygrała pierwszą partię, a potem jej gra kompletnie się posypała. Stało się to kolejny raz w tym sezonie. Ostatecznie pozwoliło to na sensacyjny triumf Linette po trzysetowej batalii z trzecią rakietą świata.

Po meczu posypały się głosy ekspertów i kibiców, którzy zwracali uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, także w sztabie Polki. Tutaj oczywiście najczęściej domagano się "głów" dwóch osób. Mowa rzecz jasna o Darii Abramowicz, która od dawna jest na świeczniku fanów, a także Wimie Fissette.

Sama Świątek po spotkaniu w jednym z wywiadów wprost przeprosiła kibiców za prezentowany poziom i prawie popłakała się na wizji. Głos w tej sprawie nieoczekiwanie zabrał Tomasz Lis. Polski dziennikarz wyprowadził frontalny atak, ale nie na sztab, a w stronę kibiców.

"Iga nie ma za co przepraszać nas kibiców. To my powinniśmy przepraszać ją za armię pseudokibiców i hejterów" - napisał w mediach społecznościowych Lis. To nie pierwszy raz, gdy ten dziennikarz nieoczekiwanie decyduje się na udział w publicznej dyskusji na temat Igi Świątek.

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami

Iga Świątek poznała swoje obie potencjalne rywalki w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami

