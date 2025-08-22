Redukcja liczby par z 32 do 16, skrócenie setów do 4 wygranych gemów i przede wszystkim przeniesienie zmagań z drugiego tygodnia singlowej rywalizacji na okres kwalifikacji - tak w skrócie wyglądały najważniejsze zmiany, które wdrożyli organizatorzy US Open, by uatrakcyjnić turniej miksta, a przy okazji zachęcić do udziału w zmaganiach największe gwiazdy gry pojedynczej. Przyciągnąć miała je również główna nagroda w wysokości miliona dolarów.

Plan Amerykanów wypalił. Na liście startowej znalazło się wiele gwiazd, które - mimo obaw - w zdecydowanej większości ostatecznie wybiegły na kort. Wśród nich znalazła się Iga Świątek, która udała się do Nowego Jorku prosto po triumfie w turnieju WTA 1000 w Cincinnati i w duecie z Casperem Ruudem dotarła do samego finału. Górę wzięło w nim jednak doświadczenie włoskich obrońców tytułu - Sary Errani oraz Andrei Vavassoriego, którzy wygrali mecz po super tie-breaku wieńczącym drugą partię.

Pomysł tak gruntownego przemodelowania turnieju par mieszanych na US Open od początku budził jednak spore kontrowersje. Wyrażała je jeszcze przed startem imprezy między innymi Katerina Siniakova, czyli ówczesna liderka światowego rankingu deblistek, skarżąc się na to, że zawodnicy specjalizujący się w grze podwójnej stoją na przegranej pozycji w walce o miejsca na liście startowej.

Głosy krytyki nie milkną jednak i teraz, już po zakończeniu rywalizacji. Swoim oburzeniem podzielił się z brytyjskim portalem "The Telegraph" Tim Henman - były tenisista - niegdyś 4. rakieta świata w grze podwójnej i 11. w singlu - zasiadający obecnie we władzach Wimbledonu. 50-latek protestuje wobec nazywania ostatniego turnieju zmaganiami wielkoszlemowymi i oskarża organizatorów US Open o brak szacunku wobec innych imprez.

- Czy jestem podekscytowany oglądaniem takich zawodników na korcie? Oczywiście. Ale nie zgadzam się po pierwsze z tym, że jest to wielkoszlemowy turniej, a po drugie z wyciągnięciem tego wydarzenia poza dwutygodniowy okres rywalizacji, ponieważ moim zdaniem jest to brak szacunku dla imprez w tourze WTA i ATP, które są rozgrywane w tygodniu poprzedzającym US Open - stwierdził Tim Henman.

I dodał: - Staramy się, by współpraca w sporcie przebiegała lepiej. W mojej opinii to nie jest w tym pomocne. Zrobiłbym z tego imprezę pokazową. Ten turniej sprawił, że tytuł znacznie stracił na wartości, gdy zmieniony został system punktowania i kompletnie zrewolucjonizowany został sposób kwalifikacji. Ale rozumiem, że w mikstach i deblu jakość produktu idzie w górę, jeśli w turnieju grają zawodnicy z singla. Normalnie tego nie robią, zwłaszcza na wielkoszlemowych imprezach, ze względu na wymagania fizyczne.

