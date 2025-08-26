Nie kończy się seria zwycięskich spotkań Igi Świątek. Polka niedawno opuściła Cincinnati niepokonana, a teraz w doskonałym stylu zaczęła zmagania w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w sezonie. Na dzień dobry nie miała szczególnie trudnego wyzwania. Po drugiej stronie siatki znalazła się Emiliana Arango. Faworytka zgodnie z oczekiwaniami nie dała dojść przeciwniczce do głosu. W pierwszym secie straciła zaledwie jednego gema. W kolejnym dwa i jej przygoda w Nowym Jorku się nie kończy.

Wiceliderka rankingu WTA podczas spotkania nie mogła narzekać na brak wsparcia. Dlatego też w tradycyjnym pomeczowym wywiadzie pochwaliła swoich rodaków. "Polacy są wszędzie. Dobrze czuć ich wsparcie. Ale doceniam też kibiców z innych krajów. Mam wrażenie, że co roku jest ich więcej, więc cieszę się, że podoba im się moja gra" - przyznała. Później 24-latka stanęła przed kamerą Eurosportu. Podczas tej rozmowy poruszyła trudny dla wielu tenisistek temat, związany z używanymi na turnieju piłkami.

Znów głośno o piłkach używanych na US Open. Świątek popiera koleżanki z touru

Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu zgadza się z koleżankami po fachu, które krytykują organizatorów. "Piłki są takie same jak co roku. W Cincinnati zachowywały się trochę normalniej. Może dlatego, że było wilgotno, powietrze też było trochę gęstsze. Tutaj faktycznie piłka potrafi lecieć bez kontroli. Już wiele razy zawodniczki o tym mówiły, że mamy inne piłki niż mężczyźni. Myślę, że dopóki się one nie zmienią, to takie głosy zawsze będą, co roku" - powiedziała.

Ale jak widać, do każdych warunków można się dostosować. Zresztą Idze Świątek w kość dawały dziś nie tylko piłki. "Starałam się przyzwyczaić do kortu, do innego trochę rytmu niż był w Cincinnati. I przede wszystkim do tego światłocienia. Połowa piłek, gdy byłam po drugiej stronie mi "znikała". Nie ma to jednak większego znaczenia. Dostosowałam się dobrze i dzięki temu solidnie grałam" - oznajmiła.

O przepustkę do trzeciej rundy podopieczna Wima Fissette'a zmierzy się z Suzan Lamens. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Iga Świątek rywalizowała z Emilianą Arango o awans do drugiej rundy US Open JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek na US Open Andrew Schwartz / SplashNews.com East News

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP