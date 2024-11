Świątek przypadkiem zażyła środek dopingujący. Witold Bańka: O podobnych sprawach będziemy słyszeć częściej

"W najbliższym czasie będziecie słyszeć o różnych przypadkach dopingu u sportowców" - stwierdził Bańka , cytowany w tekście dziennikarza portalu Sport.pl Kacpra Sosnowskiego. Wszystko to dlatego, że problem z zanieczyszczeniami legalnych leków czy suplementów nie jest łatwy do wyeliminowania, a tymczasem badania antydopingowe stają się coraz bardziej szczegółowe i są w stanie wykrywać nawet mikrodawki danych specyfików.

"Laboratoria wykrywają krople preparatu wpuszczoną do basenu. To dlatego będzie coraz głośniej o sportowcach, którzy nie zawinili, a muszą się z czegoś tłumaczyć" - tłumaczył były minister sportu. Trudno znaleźć w takiej sytuacji jednoznacznie sprawiedliwe rozwiązanie...

Kiedy kolejne mecze Igi Świątek? Zostało zaledwie kilka tygodni do jej powrotu na kort

Iga Świątek - licząc od 28 listopada - wciąż jeszcze miała do "odrobienia" osiem dni zawieszenia. To oznacza, że żadne z jej najbliższych planów co do występów na korcie nie zostaną zachwiane. W drugiej połowie grudnia raszynianka uda się do Abu Zabi na pokazowe rozgrywki World Tennis League, potem wystąpi w United Cup, a następnie będzie szykować się do wielkoszlemowego Australian Open. Polce bez dwóch zdań już niebawem spadnie wielki kamień z serca, gdy pozostawi karę od ITIA całkowicie za sobą.