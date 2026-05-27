Zauważyli problem u Świątek. Mogą być tarapaty. "Stawia w trudnej sytuacji"

Iga Świątek pokonała Sarę Bejlek po specyficznym meczu. Na przestrzeni 17 gemów kibice obejrzeli aż 11 przełamań. Eksperci na platformie X podkreślili, że Czeszka wygrała przy swoim serwisie zaledwie jednego gema. Przypomnijmy, że skończyło się na 6:2, 6:3 w nieco ponad półtorej godziny gry na korcie Philippe'a Chatriera.

Po pierwszym podaniu Bejlek zdobyła 42 procent punktów (14/33), a po drugim 29 proc. (5/17). U Świątek było to odpowiednio 71 proc. (27/38) i 28 proc. (7/25). Ta ostatnia statystyka może martwić i była przedmiotem dyskusji.

Właśnie w tego typu meczach całkowity brak łatwych punktów przy serwisie stawia Świątek w trudnej sytuacji. Nie ma możliwości odetchnięcia po mnóstwie długich wymian, a wtedy błędy zaczynają się nawarstwiać

Wcześniej, jeszcze w czasie trwania spotkania zaznaczył: "Gra obronna Bejlek jest kompletnie szalona, ale w zasadzie nie jest w stanie zdobyć punktu bez błędu Świątek, więc ta ostatnia ma okazję zarówno poćwiczyć wymiany, jak i posyłać kolejne skróty".

Hubert Błaszczyk podkreśla, że teraz poprzeczka powędruje dużo wyżej. Jak wiadomo w kolejnej rundzie na Raszyniankę będzie czekać Jelena Ostapenko lub Magda Linette, a na kursie kolizyjnym Świątek do finału są w potencjalnych kolejnych krokach Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina.

Niepokój ws. Igi Świątek. "To obszar do wykorzystania dla rywalki"

"Trzeba mieć szacunek do każdego rywala, ale 'łatwy etap' paryskiego turnieju zakończył się dla Igi Świątek. Każdy kolejny mecz to będzie już poważniejsze wyzwanie. Martwi drugi serwis i licznik błędów. Cieszą fragmenty spokojnego budowania akcji. Ważne, że w piątek będzie nowy, oby lepszy dzień" - napisał.

W nieco bardziej optymistyczne tony uderza profil The Tennis Letter. Przytoczył atrakcyjne liczby - 28 wygranych na French Open w ostatnich 29 meczach, 8. z rzędu awans do 3. rundy i tylko 6 "trzysetówek" na przestrzeni 45 starć w Paryżu. "Iga wciąż jest najbardziej niebezpieczną zawodniczką na mączce na świecie" - czytamy.

"Zdecydowanie o wiele bardziej zacięty mecz niż sugeruje wynik. Bejlek jest imponująco silna, potrafi uderzać z mocą i głębokością z daleka za linią końcową, ale Świątek była dziś po prostu nieustępliwa, zwłaszcza przy returnie, dusząc wszelki impet Sary. Jednak nie była tak niezawodna w serwisie i nie potrafiła zdobyć wielu darmowych punktów na nim. Zdecydowanie to obszar do wykorzystania dla jej następnej rywalki" - komentuje konto "islandtennisace".

Iga Świątek Photo by Miguel Reis / NurPhoto via AFP East News

Sara Bejlek rywalizowała o awans do drugiej rundy Roland Garros FADEL SENNA AFP

Court Philippe-Chatrier to główna arena wielkoszlemowego Roland Garros JULIEN DE ROSA / AFP AFP





