Zatem już oficjalnie, jest pierwsza rywalka Igi Świątek. To rewelacja z Sydney

W oczekiwaniu na losowanie grup WTA Finals. Wszystko już jasne, jeśli chodzi o pierwszy turniej w Australii

Teraz zaś wystąpią tu już w fazie grupowej - w zeszłym tygodniu Polska wylosowała Norwegię i Czechy. Do drugiej rundy awansuje zwycięzca tej grupy, szansę zachowa drugi zespół, o ile będzie miał najlepszy bilans spośród reprezentacji występujących w trzech grupach w Sydney, także sklasyfikowanych na tej pozycji. Wydaje się, że głównym rywalem Biało-Czerwonych będzie reprezentacja Czech, ale to może trochę mylić. Na Norwegię też trzeba uważać, mimo wielkiej słabości tej drużynie po stronie kobiecego singla.

Malene Helgo pierwszą rywalką Igi Świątek w Sydney. Niewiele brakowało, by rok temu rywalizowały tam o finał

Co ciekawe, do starcia Świątek i Helgo mogło dojść już rok temu w United Cup, na poziomie półfinału. Warunkiem było wygranie przez Norwegię meczu z Francją, tu przełom mógł nastąpić po starciu Helgo z Garcią. Norweżka wygrała drugiego seta, w trzecim doprowadziła do tie-breaka, ale przegrała go 5-7. A Ruud później swoje zrobił i w singlu wygrał.