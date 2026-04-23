Zaskoczenie. Uchwycili go u boku Świątek. Zdjęcia prosto z Hiszpanii

W czwartkowym harmonogramie turnieju WTA 1000 w Madrycie znalazł się premierowy mecz z udziałem Igi Świątek. Polka jako zawodniczka rozstawiona rozpoczyna zmagania od drugiej rundy, a jej rywalką została współpracująca z Dawidem Celtem i mieszkająca w Warszawie Ukrainka Daria Snigur, która w meczu otwarcia pokonała Darię Kasatkinę.

Jeszcze dzień przed spotkaniem Iga Świątek pracowała w pocie czoła na korcie, a jej zajęciom przyglądała się kamera Interii oraz nasz dziennikarz - Rafał Sierhej. Była liderka rankingu WTA miała okazję sprawdzić swoją formę w sparingowym starciu z Lindą Noskovą, które wygrała 4:3. Potem nasza tenisistka wymieniała jeszcze piłki ze swoim hitting partnerem, skupiając się na swoim forhendzie. A wszystko pod czujnym okiem trenera Francisco Roiga, który miał sporo uwag do swojej podopiecznej, dbając o jej jak najlepszy debiut podczas tegorocznych zmagań w Madrycie.

Tuż przed czwartkowym meczem z Darią Snigur Iga Świątek mogła jeszcze liczyć na pewne wyjątkowe odwiedziny. A wszystko zostało udokumentowane na zdjęciach.

WTA 1000 Madryt. Iga Świątek i wyjątkowy gość. Zdjęcia w sieci

Zakulisowe sceny z udziałem Igi Świątek przedstawił znany fotograf prowadzący profil "Jimmie48 Photography", na którym regularnie publikuje tenisowe kadry. Te najnowsze przedstawiają polską tenisistkę u boku Darrena Cahilla. To były australijski tenisista, a obecnie trener, który prowadzi nie byle kogo, bo samego lidera rankingu ATP - Jannika Sinnera.

Ze zdjęć wynika, że Iga Świątek miała okazję serdecznie przywitać się z 60-latkiem w budynkach madryckiej infrastruktury, a także porozmawiać z nim na korcie.

Świetnie jest widzieć Darrena Cahilla zaglądającego dziś do sztabu Igi Świątek

