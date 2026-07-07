Zaskoczenie na Wimbledonie. Chwalińska wywołana. Bezwzględny werdykt

Piękna podróż Alexandry Eali po drabince Wimbledonu zakończyła się na 1/8 finału. Po tym, jak filipińska tenisistka ograła w sobotę w dwóch setach Igę Świątek, jej pogromczynią została wczoraj mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch - Jasmine Paolini.

Porażkę 32. rakiety świata skomentował przed kamerami Prime Video były niemiecki tenisista Michael Stich. Jego zdaniem, wpływ na dyspozycję Alexandry Eali miała jej potyczką z Igą Świątek, a także rozegrane wcześniej spotkania, które przełożyły się na zmęczenie znacząco obniżające dyspozycję 21-latki.

- Paolini grała równo, a Eala popełniła kilka błędów w kluczowych momentach. Ostatecznie lepsza i bardziej agresywna zawodniczka zasłużyła dziś na zwycięstwo. Eala rozegrała już wiele meczów i wyglądała na nieco zmęczoną. Opiera się na kreatywności umysłowej, która pod koniec meczu nieco osłabła - stwierdził były wicelider rankingu ATP.

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Odniósł się przy tym do tematu presji związanej z występem Alexandry Eali.

- Jeśli chodzi o presję z zewnątrz, mam na ten temat inne zdanie. Presja pochodzi od ciebie samego i od oczekiwań, jakie sobie stawiasz. Oczywiście ludzie chcą, żebyś wygrał, ale jeśli psychicznie jesteś o pięć procent poniżej swojej najlepszej formy, bo jesteś zmęczony, to ma na ciebie wpływ. Na tym poziomie liczą się właśnie takie drobne różnice - powiedział Niemiec.

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Ubolewając nad porażką Eali, Michael Stich niespodziewanie wywołał Maję Chwalińską, nawiązując do jej genialnego występu na kortach Rolanda Garrosa. A jego werdykt względem paryskiej bajki Polki był dość bezwzględny.

- Szkoda, że Eala odpadła, ale ostatecznie chcesz, żeby w turnieju grali najlepsi zawodnicy. To jak na Rolandzie Garrosie. Awans zawodniczki z kwalifikacji do finału to wspaniała historia, ale w końcu chcemy oglądać rywalizację najlepszych graczy - orzekł krótko 57-latek.

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Po wygranej z Alexandrą Ealą Jasmine Paolini zagra w ćwierćfinale Wimbledonu z reprezentantką Ukrainy Martą Kostiuk, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Ashlyn Krueger.

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Alexandra Eala Waleed Zein/Anadolu AFP

Iga Świątek WILLIAM WEST / AFP AFP





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