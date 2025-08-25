Zaskoczenie na US Open. Wiktorowski ogłasza ws. Świątek. Wprost do sztabu Polki

Nowy Jork - to właśnie tam podczas ubiegłorocznego US Open Iga Świątek rozegrała swój ostatni mecz pod wodzą trenera Tomasza Wiktorowskiego, przegrywając w ćwierćfinale wielkoszlemowej rywalizacji 2:6, 4:6 z reprezentantką gospodarzy - Jessicą Pegulą.

Po zakończeniu pracy z naszą byłą liderką światowego rankingu Tomasz Wiktorowski usunął się w cień. Co prawda zasiadał za mikrofonem, komentując mecze tenisa, lecz na powrót głośno zrobiło się o nim dopiero przy okazji nawiązania współpracy z Naomi Osaką.

Doświadczony szkoleniowiec przygotowuje teraz japońską tenisistkę do walki o jak najlepszy wynik na US Open. 27-latka triumfowała już na nowojorskich kortach dwukrotnie - w 2018 i 2020 roku.

Przy okazji wizyty w nowojorskim kompleksie tenisowym Flushing Meadows Tomasz Wiktorowski stanął przed kamerą Eurosportu. I choć odkąd ich drogi się rozeszły nie miał w zwyczaju komentować kolejnych występów swojej byłej podopiecznej, tym razem zabrał głos po tym, czego Iga Świątek dokonała w ostatnich tygodniach, triumfując na Wimbledonie oraz wygrywając turnieju WTA 1000 w Cincinnati.

US Open. Tomasz Wiktorowski zabrał głos w sprawie występów Igi Świątek

Tomasz Wiktorowski stwierdził, że to, jak spisywała się raszynianka niczym go nie zaskoczyło, a przy tym skorzystał z okazji, by publicznie złożyć gratulacje adresowane do całego sztabu naszej tenisistki.

Specjalnie nic mnie nie zaskoczyło. Natomiast wiadomo, że ten wynik na Wimbledonie jest historyczny, wyjątkowy. To jest coś niesamowitego. I tak jak gratulowałem całej ekipie, tak jeszcze raz mogę pogratulować im tego tytułu, bo to jest kawał historii. Jednak Wimbledon to jest najstarszy turniej i chyba bardziej prestiżowy, choć tak jak mówię, lubię Australię i lubię Nowy Jork.

I chwaląc dyspozycję swojej byłej zawodniczki, dodał: - Tak jak patrzyłem na Igę, to wygląda, że wróciła jej pewność siebie. Świetnie się porusza po korcie, świetnie wygląda fizycznie. I myślę, że znowu jest w takim "winning mode", jak to mówimy. I pewnie będzie to jeszcze trochę trwało.

Tomasz Wiktorowski wypowiedział się także o atmosferze panującej w Nowym Jorku przy okazji US Open, która - jego zdaniem - jest wyjątkowa, nawet na tle pozostałych miast goszczących imprezy wielkoszlemowe.

- Nowy Jork jest wyjątkowy, zresztą jak wszystkie Wielkie Szlemy. Ale ma taką specyficzną energię, więc miło jest tu wrócić. W tym sezonie to mój drugi turniej, ale w zasadzie dalej czuję, że to jest początek - stwierdził doświadczony szkoleniowiec, odnosząc się do swojej współpracy z Naomi Osaką.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek AFP

Iga Świątek DYLAN BUELL AFP