Zaskakujący zarzut do Igi Świątek. Padły słowa o Polsce. I to jakie

Po 3 latach osiągania największych sukcesów w mojej karierze, zdecydowaliśmy z trenerem Tomaszem Wiktorowskim o zakończeniu naszej współpracy. (...) Naszym celem było zostanie nr 1 na świecie i to trener jako pierwszy wypowiedział to na głos

Tenis. Iga Świątek zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim. O sprawie wciąż jest głośno

Po czym rozwinął temat: - To było dziwne. Można ogłosić: "szukam trenera na całym świecie" i to jakoś brzmi. Tymczasem Iga napisała, że szuka trenera "nie-Polaka". To polskie kompleksy? Macie tak niską tenisową samoocenę? (...) Dla mnie Polska to jeden z kilku najbardziej utytułowanych tenisowo krajów ostatnich 15 lat. Mieliście Świątek, Radwańską, Hurkacza, Janowicza, Kubota, Linette i sporo innych. To nie bierze się z niczego. A komunikat brzmiał trochę tak: ej, Polacy, nie nadajecie się, więc nawet nie wysyłajcie CV.