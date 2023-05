Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek o występie w Rzymie i graniu na ,,mączce". WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek przywitana w Rzymie. Polka niczym Juliusz Cezar

Wyczekiwanie przed French Open. Iga Świątek faworytką

Turniej w Rzymie będzie przedsmakiem tego, co kibiców tenisa czeka już w drugiej połowie maja, kiedy to rozpocznie się French Open. Jedną z faworytek do triumfu w wielkoszlemowej imprezie będzie Świątek, która jednak nie przyjmuje się opiniami ekspertów upatrujących ją w roli pretendentki do wywalczenia tytułu. - Nie chcę myśleć o tym, jak ludzie postrzegają tego rodzaju rzeczy. Dość łatwo przychodzi mi odcięcie się od mediów, wszystkich portali społecznościowych i skupianie się na mojej pracy, jaką jest tenis - zadeklarowała.